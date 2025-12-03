Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Гегсета у подкасті Кейт Міллер.

Читайте також Приниження Трампа і дивні натяки: чим відзначився Путін на зустрічі з Віткоффом і Кушнером

Навіщо Гегсет хоче зібрати всіх на вечерю?

Ведуча поцікавилася у Піта Гегсета, з ким із трьох нині живих людей він би хотів сісти за одним столом на вечері і яку страву вони б подали.

У відповідь міністр сказав, що гостями його "вечері мрії" є Дональд Трамп, Володимир Путін та Володимир Зеленський.

Це була б вечеря заради миру,

– пояснив Гегсет.

За словами посадовця, серед страв були б стейки та салат з "російською заправкою".

Важливо! Дональд Трамп також вже неодноразово заявляв про готовність зустрітися з Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським для остаточного узгодження мирної угоди. Водночас, за його словами, для цього розробка документа має перебувати на завершальній стадії.

Як пройшла зустріч Росії та США 2 грудня?