Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Хегсета в подкасте Кейт Миллер.
Зачем Хегсет хочет собрать всех на ужин?
Ведущая поинтересовалась у Пита Хегсета, с кем из трех ныне живущих людей он бы хотел сесть за одним столом на ужине и какое блюдо они бы подали.
В ответ министр сказал, что гостями его "ужина мечты" являются Дональд Трамп, Владимир Путин и Владимир Зеленский.
Это был бы ужин ради мира,
– объяснил Хегсет.
По словам чиновника, среди блюд были бы стейки и салат с "российской заправкой".
Важно! Дональд Трамп также уже неоднократно заявлял о готовности встретиться с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для окончательного согласования мирного соглашения. В то же время, по его словам, для этого разработка документа должна находиться на завершающей стадии.
Как прошла встреча России и США 2 декабря?
Во вторник, 2 декабря, в Москве состоялась пятичасовая встреча Путина с американской делегацией. В ее состав вошли спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.
Советник Путина Кирилл Дмитриев назвал встречу "продуктивной", а помощник диктатора Юрий Ушаков – "конструктивной и содержательной". В то же время он отметил, что для достижения результата нужна дальнейшая работа.
Во время встречи Москва получила еще 4 документа, кроме плана из 28 пунктов. В то же время компромиссного варианта по мирному плану для Украины пока не достигнуто.