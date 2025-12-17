Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CBS.

Дивіться також Хвалив Трампа, вимахував "Орешником" і обіцяв воювати далі: нові заяви Путіна про Україну

Яку підтримку виділяють Україні у США?

Більшість парламентарів підтримала цей законопроєкт – 77 голосів за, тобто документ дістав широку двопартійну підтримку. Проти було 20 людей.

Закон про національне забезпечення оборони (NDAA) передбачає 900 мільярдів доларів. Після голосування у верхній палаті Сенату документ має підписати Трамп.

Це буде 65-й рік поспіль, коли Конгрес збирається разом, охоплюючи всі палати, щоб надіслати президенту законопроєкт, спрямований на підтримку та зміцнення національної оборони. Кожен у цьому Сенаті відіграв свою роль,

– сказав один із сенаторів.

Утім, NDAA містить і суперечливі положення. Поруч із підвищенням заробітної плати на 3,8% для всіх військовослужбовців він пропонує заборонити трансгендерним жінкам брати участь у жіночих спортивних програмах або заходах у військових академіях.

"Це щорічний обов'язковий для прийняття законодавчий акт, який визначає оборонні пріоритети законодавців. Цьогорічна версія, яка має понад 3 тисячі сторінок, має на меті кодифікувати понад десяток виконавчих указів президента Трампа, зокрема про заборону програм різноманітності, рівності та інклюзії в міністерстві оборони, дозвіл на використання військовослужбовців на дійсній службі вздовж кордону між США та Мексикою та розгортання протиракетного щита "Золотий купол", – перерахували CBS.

Щодо України, то законопроєкт передбачає виділення 400 мільйонів доларів на військову допомогу у 2026 та 2027 фінансових роках.

Цікаво, що NDAA передбачає скасування юридичних виправдань, які використовували для нападу на Ірак у 1991 та 2003 роках, а також скасування санкцій проти Сирії.

"Він містить положення, які обмежують можливості адміністрації скорочувати чисельність військ у Європі, та утримує частину бюджету на поїздки міністра оборони Піта Гегсета, доки Пентагон не передасть відеозаписи ударів по ймовірних суднах, що займалися контрабандою наркотиків, поблизу Венесуели", – акцентувало медіа.

Тобто серед положень документа є як сприятливі пункти для Трампа, так і ті, які можна розцінити як критику президента. Politico трактують його як засудження повноважень Трампа.

"Законодавці використовують цей об'ємний законопроєкт, щоб вимагати від Пентагону передати невідредаговані відеозаписи ударів по ймовірних суднах, що займаються контрабандою наркотиків, поблизу Латинської Америки", – акцентувало медіа.

Депутати не бачили повного відеозапису, а Гегсет відмовився опублікувати його. Цікаво, що з усіх республіканців тільки двоє виступили проти законопроєкту. Очікується, що Трамп підпише його.

Законопроєкт також відображає двопартійне занепокоєння зусиллями адміністрації Трампа щодо зміни зовнішньої політики США та перегляду давніх військових зобов'язань США за кордоном. Це забороняє Пентагону скорочувати загальну кількість американських військ у Європі до рівня нижче 76 тисяч осіб протягом понад 45 днів, доки Пентагон і керівник Європейського командування США не засвідчать законодавцям, що скорочення відповідає інтересам США та що з союзниками по НАТО було проведено консультації. Лідери також повинні будуть надати оцінки впливу цього рішення,

– деталізували Politico.

Що важливо, законопроєкт також обмежує можливість США передати військову роль верховного головнокомандувача НАТО в Європі, яку протягом десятиліть обіймав начальник Європейського командування. Тобто він контрастує з ухваленою стратегією національної безпеки США, відповідно до якої США самі по собі, а Європа сама по собі.