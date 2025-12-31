Во время этих переговоров произошел интересный эпизод. Дональд Трамп неожиданно посмотрел на Владимира Зеленского другими глазами, передает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Смотрите также Терпение лопается, – республиканец ответил, как Трампа заставить отвернуться от Путина

Как Трамп "разрядил" атмосферу на переговорах с Зеленским?

В ходе общения с иностранными лидерами Дональд Трамп заметил, что когда-то он владел конкурсом "Мисс Вселенная". Президент США припомнил, что украинские конкурсантки часто были самыми красивыми. "Украинские женщины – красивые", – выпалил он. Зеленский ответил ему: "Знаю, я на одной женат".

Затем Трамп рассказал, что его старый друг, лас-вегасский магнат Фил Раффин, женился на бывшей "Мисс Украина" Александре Николаенко. Сам президент познакомился с украинкой через конкурс "Мисс Вселенная".

Тогда Трамп позвонил Раффину. Тот передал трубку своей жене, а президент США отдал трубку Зеленскому.

В течение следующих 10 – 15 минут в комнате будто нажали паузу, пока они говорили на украинском.

Было ощутимо, как изменилась атмосфера в комнате. Температура будто упала. Все засмеялись. Это создало человеческую связь. Будто произошло слияние сознаний. Это очеловечило Зеленского в глазах Трампа,

– вспоминает один из присутствующих чиновников.

Месяц спустя, находясь в Нью-Йорке на открытии Генеральной Ассамблеи ООН, Трамп назвал Зеленского "великим человеком", который "дает чертовски достойный бой". Впоследствии в Truth Social политик написал, что после того, как понял "военную и экономическую ситуацию Украины – России", он верит, что "Украина, при поддержке ЕС, способна бороться и победить, вернув утраченные территории".

Какие еще интересные эпизоды произошли в ходе переговорного процесса по Украине?