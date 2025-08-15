Це могло б зробити його присутність на зустрічі "контрпродуктивною", передає 24 Канал з посиланням на CNN.

Дивіться також Який результат зустрічі Путіна і Трампа буде успіхом для України: у Зеленського відповіли

Чому Келлога не буде на зустрічі Трампа та Путіна?

Два високопосадовці адміністрації заявили, що Келлог поділився всією інформацією, яку він зібрав під час своїх розмов з українцями з Дональдом Трампом та державним секретарем США Марко Рубіо, стверджуючи, що його відсутність не є серйозною проблемою.

Один чиновник зазначив, що Рубіо також не сприймається як поблажливий до Росії, враховуючи його попередні заяви, в яких він називав Путіна воєнним злочинцем. Однак, європейці стурбовані тим, що Келлога не включено до делегації.

Він сподівався бути там, і він мав би бути там,

– сказав один європейський чиновник.

Він також додав, що шкода не мати його глибоких знань, адже Келлог найкраще розуміє, що Україна може розглядати як угоду. Проте очікується, що його включать до складу делегації, яка прямуватиме на будь-яку майбутню зустріч із США, Росією та Україною.

Нагадаємо, що Дональд Трамп та Володимир Путін зустрінуться 15 серпня на об'єднаній військовій базі Ельмендорф-Річардсон на північній околиці найбільш населеного міста Аляски – Анкориджа.

Представники Білого дому повідомили, що обрана база відповідає усім вимогам безпеки для проведення переговорів між двома світовими лідерами. Вони також зазначили, що в умовах розпалу літнього туристичного сезону можливості для організації зустрічі в короткі терміни були обмежені.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Трамп має намір під час переговорів досягти домовленості про перемир'я, проте для укладення ширшої мирної угоди знадобиться додатковий час.