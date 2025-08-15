Это могло бы сделать его присутствие на встрече "контрпродуктивным", передает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Почему Келлога не будет на встрече Трампа и Путина?

Два высокопоставленных чиновника администрации заявили, что Келлог поделился всей информацией, которую он собрал во время своих разговоров с украинцами с Дональдом Трампом и государственным секретарем США Марко Рубио, утверждая, что его отсутствие не является серьезной проблемой.

Один чиновник отметил, что Рубио также не воспринимается как снисходительный к России, учитывая его предыдущие заявления, в которых он называл Путина военным преступником. Однако, европейцы обеспокоены тем, что Келлог не включен в делегацию.

Он надеялся быть там, и он должен был бы быть там,

– сказал один европейский чиновник.

Он также добавил, что жаль не иметь его глубоких знаний, ведь Келлог лучше всего понимает, что Украина может рассматривать как соглашение. Однако ожидается, что его включат в состав делегации, которая будет направляться на любую будущую встречу с США, Россией и Украиной.

Напомним, что Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 15 августа на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон на северной окраине самого населенного города Аляски – Анкориджа.

Представители Белого дома сообщили, что выбранная база отвечает всем требованиям безопасности для проведения переговоров между двумя мировыми лидерами. Они также отметили, что в условиях разгара летнего туристического сезона возможности для организации встречи в короткие сроки были ограничены.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп намерен во время переговоров достичь договоренности о перемирии, однако для заключения более широкого мирного соглашения понадобится дополнительное время.