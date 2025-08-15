В Кремле предположили, что саммит Путина и Трампа продлится минимум 6 – 7 часов. Между тем в США не исключают, что американский президент может досрочно покинуть встречу, если не увидит у российского коллеги намерений закончить войну, передает 24 Канал.

Смотрите также "Убедит, что Украина – это угроза": WSJ раскрыло, как Путин может очаровать Трампа

Какой итог саммита Путина и Трампа будет успехом для Украины?

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Киев будет оценивать результаты встречи в Анкоридже по трем критериям:

немедленное безусловное и полное прекращение огня;

согласованные с Украиной и Европой принципы дальнейшего мирного процесса – без права вето Москвы. В частности, реальный трехсторонний формат переговоров;

понятный сигнал всем другим странам – реципиентам российских ресурсов: поддержка войны означает изоляцию и потерю рынков.

Подоляк отметил, что не должно быть "ни торга территориями, ни особых статусов для оккупированных районов". Он повторил четкую позицию Украины: сначала должно быть достигнуто полное прекращение огня, а дальше начаться дипломатические переговоры.

Чиновник отметил, что единственная возможность для Трампа покинуть Аляску в статусе миротворца – это добиться немедленного прекращения огня. Если Россия на это не пойдет, "должны автоматически включаться жесткие инструменты давления".