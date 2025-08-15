Представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что переговоры главы Кремля с президентом США могут длиться 6 – 7 часов.
Смотрите также "Убедит, что Украина – это угроза": WSJ раскрыло, как Путин может очаровать Трампа
15 августа Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся на Аляске, чтобы обсудить урегулирование войны в Украине. В Кремле рассказали, сколько могут длиться переговоры лидеров.
