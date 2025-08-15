У Кремлі припустили, що саміт Путіна і Трампа триватиме щонайменше 6 – 7 годин. Тим часом у США не виключають, що американський президент може достроково залишити зустріч, якщо не побачить у російського колеги намірів закінчити війну, передає 24 Канал.

Дивіться також "Переконає, що Україна – це загроза": WSJ розкрило, як Путін може зачарувати Трампа

Який підсумок саміту Путіна і Трампа буде успіхом для України?

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Київ оцінюватиме результати зустрічі в Анкориджі за трьома критеріями:

негайне безумовне й повне припинення вогню;

узгоджені з Україною та Європою принципи подальшого мирного процесу – без права вето Москви. Зокрема, реальний тристоронній формат переговорів;

зрозумілий сигнал усім іншим країнам – реципієнтам російських ресурсів: підтримка війни означає ізоляцію та втрату ринків.

Подоляк наголосив, що не повинно бути "ані торгу територіями, ані особливих статусів для окупованих районів". Він повторив чітку позицію України: спершу має бути досягнуте повне припинення вогню, а далі розпочатися дипломатичні переговори.

Чиновник зауважив, що єдина можливість для Трампа покинути Аляску у статусі миротворця – це домогтися негайного припинення вогню. Якщо Росія на це не піде, "мають автоматично вмикатися жорсткі інструменти тиску".