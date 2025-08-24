Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення на сайті Державного департаменту США та лист Трампа, який опублікував Володимир Зеленський.

Як Трамп та Рубіо привітали українців?

У листі до Дня Незалежності Дональд Трамп написав, що український народ має незламний дух, а мужність України надихає багатьох.

У цей важливий день знайте, що Сполучені Штати поважають вашу боротьбу, шанують ваші жертви й вірять у ваше майбутнє як незалежної держави,

– йдеться в тексті.

Американський лідер також згадав про війну в Україні та наголосив, що зараз "настав час покласти край безглуздим вбивствам". За словами Трампа, Сполучені Штати підтримують врегулювання на основі переговорів, яке призведе до "міцного, тривалого миру, що покладе край кровопролиттю та захистить суверенітет і гідність України".

Президент України Володимир Зеленський подякував Трампу за привітання. Він також висловив подяку Сполученим Штатам за підтримку у боротьбі за незалежність, свободу та мир.

Держсекретар США Марко Рубіо у своєму вітальному зверненні також висловив надію на те, що війну в Україні вдасться врегулювати шляхом переговорів. Він зазначив, що це збереже суверенітет України й гарантує довгострокову безпеку держави.

У цей День Незалежності, коли ви віддаєте данину поваги історії своєї країни, Сполучені Штати розраховують на подальший розвиток нашого партнерства у сфері економіки та безпеки заради мирного і процвітаючого майбутнього обох наших країн,

– йдеться у зверненні Рубіо.

Зеленський записав звернення до Дня Незалежності

Сам Володимир Зеленський також звернувся до громадян та привітав їх з Днем Незалежності. Глава держави підкреслив, що Україні потрібен справедливий мир. Водночас яким буде наше майбутнє, вирішувати тільки українцям. І світ, за словами Зеленського, це знає і поважає.

Президент також наголосив, що сьогодні незалежність гартується на полі бою, вона закриває небо щоночі, рятує життя в лікарнях, гасить вогонь та навчає.