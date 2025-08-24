Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського з нагоди Дня Незалежності України.

Про що говорив президент у зверненні до Дня Незалежності?

Український лідер зазначив, що у День Незалежності України він перебуває в серці Києва, на Майдані Незалежності. За словами Зеленського, саме тут найкраще відчувається, що таке незалежність, чому вона для нас така важлива, і чому Майдан значно більше, ніж головна площа країни.

Бо це є символ. Символ незалежності. Її хранитель. Це місце, де завжди твориться історія, народжується енергія, сила наших людей. В часи, коли незалежність опиняється під загрозою. А зараз, коли йде повномасштабна війна за незалежність, саме тут, на Майдані, можна знайти такі важливі символи. Символи того, як ми боремось, за що ми боремось і як долаємо ми цю війну,

– сказав президент.

Глава держави наголосив, що ці символи довкола нас. Зокрема в Монументі незалежності, який усередині має залізобетонний каркас і реально здатний витримати ураган. Так і наша Україна – вистояла, супроти великого лиха, яке Росія принесла на нашу землю.

"У цьому нульовому кілометрі – це початкова точка відліку, де написані відстані до українських міст, до нашого Донецьку, нашого Луганського, нашого Криму. І сьогодні ці позначки, вони мають вже зовсім інше значення. Вони вже не лише про кілометри, вони нагадують, що все це Україна. І там наші люди, і жодна відстань між нами це не змінить, і жодна тимчасова окупація це не змінить. І одного дня ця відстань між українцями зникне. І ми знову будемо разом, як одна сім'я, як одна країна. І це лише питання часу", – наголосив Зеленський.

Глава держави зауважив, що Україна вірить, що зможе досягти миру на усій своїй землі. За словами президента, Україна на це здатна, бо має характер, кам'яну витримку, погляд, який не відводить і руки, обпалені вогнем і часом, але дужі. Руки, які тримають щит, і захищають своє, свою землю, свою культуру, свою тисячолітню історію, доказом якої є засновники Києва.

Ми захищаємо своє майбутнє, за яке віддали життя наші Герої. Імена, які ми не забудемо і не зрадимо. Імена, які захистили незалежність. І саме тут, на Майдані, українці часто прощаються з Героями на щиті. І кожен, хто був хоча б раз на такому прощанні, і кожен, хто втратив когось в цій війні, має свій особистий рахунок до Росії назавжди. І пообіцяв собі не забути своїх Героїв,

– сказав Володимир Зеленський.

В уособлення такої присяги на Майдані Незалежності створили поле народної пам'яті, поле великої сили з прапорців України. За словами глави України, в кожному такому маленькому прапорці чиясь велика історія, вчинок і вибір. Вибір на користь України, на користь майбутнього. А саме свободи у мирі та миру у свободі.

"Це філософія, яку відображає в нашій культурі образ козака Мамая, який здобув свободу, а тому може відкласти зброю і взяти до рук кобзу, про всяк випадок тримаючи шаблю близько. Але повернутися до мирного, цивільного життя – це те, чого всі ми прагнемо і знаємо. Цього ніхто не подарує, це можна тільки вибороти", – пояснив президент.

Що сказав Зеленський про війну?

Саме це, виборюють свободу, як підкреслив Зеленський, українці й роблять 1278 днів цієї війни – війни за незалежність.

За кожен із цих днів я хочу подякувати тобі, український воїн, український волонтер, лікар, рятувальник, вчитель, наша молодь, наші батьки, кожен, Українець та кожна українка. Дякую вам всім. За те, що ми уже пройшли. І за ту Україну, яку ми з вами творимо разом. За ту Україну, якою вона вже є зараз. Яка стала дорослою 24-го людину. Взяла долю у свої руки. Взяла у свої руки зброю. Не мала часу вагатися і права боятися. І реально зупинила другу армію світу,

– сказав президент України.

Він наголосив, що українці будуть про це казати, бо це вбиває міф про непереможну російську армію. І наш народ це довів.

"Ми продовжуємо доводити зараз кожен на своєму місці. Кожен, хто несе незалежність в собі. Хто захищає наше право бути українцями. Своєю роботою, своїми справами, своїми здобутками", – зауважив український лідер.

Він також підкреслив, що сьогодні незалежність гартується на полі бою, вона закриває небо щоночі, рятує життя в лікарнях, гасить вогонь та навчає.

Незалежність не спить цілодобово працюючи на оборонних підприємствах. Бо так важливо, аби наші воїни мали все, аби незалежність мала все, щоб себе захистити. Незалежність за кермом, в дорозі, до тих, хто чого потребує. Незалежність б'ється на ринзі, на світових аренах і сценах, де виступають українці. Вона на сторінках книжок, у словах віршів, які пишуть українці,

– зазначив глава держави.

Зеленський сказав, що коли від ворога українці чують щодня, що нема такої держави, як Україна, нема такої нації, як українці, то щодня доводять зворотне – що українці є, і українці будуть на цій землі, на цій площі, де через 100 років стоятимуть наші наступні покоління і через 100 років відзначатимуть тут День Незалежності України.

"Так буде, бо Україна сьогодні інша. Україна сильніша і себе поважає. І Україна не чекає жестів доброї волі, а має власну волю, аби втілювати в життя те, що необхідно нам. І коли Росія хоче взяти Сумщину, тоді з'являються Збройні Сили на Курщині. Коли ворог б'є по нашій енергетиці, хоче залишити нас без світла і тепла, тоді палають його НПЗ. Ніхто не може нам заборонити такі удари, бо це б'є справедливість", – пояснив президент.

Він зауважив, що так само, коли Росія атакує Україну щодня, наші мирні міста, лікарні, школи, вбиває наших цивільних людей, наших дітей, тоді у відповідь вона отримує "Павутину".

І так б'є справедливість. Так б'є Україна. Коли її заклики до миру не чують. Скільки разів ми пропонували припинення вогню. Скільки разів ми казали, ми хочемо тиші. Ми прагнемо миру, але достойного і всеосяжного. І тому розраховуємо на силу всього світу. Ось така Україна тепер. Ось така Україна ніколи більше в історії не буде примушена до сорому, який "русскіє" називають компроміс,

– сказав президент України.

Що пояснив Зеленський щодо миру та роль України у світі?

Глава держави підкреслив, що Україні потрібен справедливий мир. Водночас яким буде наше майбутнє, вирішувати тільки українцям. І світ, за словами Зеленського, це знає, і поважає. Поважає Україну, сприймає Україну рівною.

Україна, яка може реально за добу зібрати й об'єднати довкола себе лідерів світ. Україна, з якою хоче спільно виробляти дрони Америка, весь світ. Україна, яка відновила єдність Європи та США і тепер є основою цього союзу. Україна, яка стоїть на своєму. І може постояти за себе,

– сказав український лідер.

Тому, як підкреслив Зеленський, Україну чують, з Україною рахуються, до неї дослухаються. Її місце за столом. Їй не кажуть почекайте за дверима. Їй кажуть вирішувати тільки вам.

"Саме таку Україну тиждень тому я мав честь представляти у США. Сьогодні і США, і Європа погоджується: Україна ще не перемогла, але вже точно не програє. Україна виборола свою незалежність. Україна не жертва, вона боєць. Україна не просить, вона пропонує союзництво та партнерство. Найкращу армію в Європі. Передові оборонні технології. Досвід стійкості", – зауважив президент.

Він також наголосив, що Україні потрібен ЄС, але і наша країна потрібна блоку не менше.

І це визнають всі. І такою визнають Україну. Не бідною родичкою, а сильним союзником. Саме про це коаліція охочих. Саме про це був Вашингтон. Про це і про те, як забезпечити сталий, надійний, тривалий мир. Україна отримає його, бо отримує гарантії безпеки. Настільки сильні, аби більше нікому у світі навіть в голову не змогла прийти думка напасти на Україну,

– сказав Зеленський.

Він зазначив, що це саме те, що українці хочуть і мають передати в спадок своїм дітям та онукам. Україну сильну, рівну, європейську, незалежну, щоб вже розірвати замкнені кола історії, у яких кожному поколінню чогось не вистачало, аби зберегти її, зберегти незалежність.

"І кожне нове покоління заходило на новий виток і знову змушено братись по зброю, знову має захищати себе і відвоювати свободу. Ми не маємо передати цього нащадка, ми будуємо Україну, у якої буде достатня сила і міць, аби жити в безпеці та мирі. Щоб на цій площі, на Майдані нашої Незалежності, під своїми прапорами, на своїй землі наші діти, наші онуки святкували День Незалежності. В мирі, в спокої, з впевненістю у майбутньому. І з повагою, і вдячністю усім, хто захистив Україну у цій війні. Війні за незалежність. Хто вистояв, хто зміг, хто переміг, задля такої мети варто жити. За це і стоїмо. Зі святом вас, великі народи великої країни. З Днем Незалежності. Слава Україні!" – резюмував Володимир Зеленський.