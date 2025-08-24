Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского по случаю Дня Независимости Украины.

О чем говорил президент в обращении ко Дню Независимости?

Украинский лидер отметил, что в День Независимости Украины он находится в сердце Киева, на Майдане Независимости. По словам Зеленского, именно здесь лучше всего чувствуется, что такое независимость, почему она для нас так важна, и почему Майдан значительно больше, чем главная площадь страны.

Потому что это символ. Символ независимости. Ее хранитель. Это место, где всегда творится история, рождается энергия, сила наших людей. Во времена, когда независимость оказывается под угрозой. А сейчас, когда идет полномасштабная война за независимость, именно здесь, на Майдане, можно найти такие важные символы. Символы того, как мы боремся, за что мы боремся и как преодолеваем мы эту войну,

– сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что эти символы вокруг нас. В частности в Монументе независимости, который внутри имеет железобетонный каркас и реально способен выдержать ураган. Так и наша Украина – выстояла, против большого бедствия, которое Россия принесла на нашу землю.

"В этом нулевом километре – это начальная точка отсчета, где написаны расстояния до украинских городов, до нашего Донецка, нашего Луганского, нашего Крыма. И сегодня эти отметки, они имеют уже совсем другое значение. Они уже не только о километрах, они напоминают, что все это Украина. И там наши люди, и ни одно расстояние между нами это не изменит, и ни одна временная оккупация это не изменит. И однажды это расстояние между украинцами исчезнет. И мы снова будем вместе, как одна семья, как одна страна. И это лишь вопрос времени", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что Украина верит, что сможет достичь мира на всей своей земле. По словам президента, Украина на это способна, потому что имеет характер, каменную выдержку, взгляд, который не отводит и руки, обожженные огнем и временем, но сильные. Руки, которые держат щит, и защищают свое, свою землю, свою культуру, свою тысячелетнюю историю, доказательством которой являются основатели Киева.

Мы защищаем свое будущее, за которое отдали жизнь наши Герои. Имена, которые мы не забудем и не предадим. Имена, которые защитили независимость. И именно здесь, на Майдане, украинцы часто прощаются с Героями на щите. И каждый, кто был хотя бы раз на таком прощании, и каждый, кто потерял кого-то в этой войне, имеет свой личный счет к России навсегда. И пообещал себе не забыть своих Героев,

– сказал Владимир Зеленский.

В олицетворение такой присяги на Майдане Независимости создали поле народной памяти, поле большой силы из флажков Украины. По словам главы Украины, в каждом таком маленьком флажке чья-то большая история, поступок и выбор. Выбор в пользу Украины, в пользу будущего. А именно свободы в мире и мира в свободе.

"Это философия, которую отражает в нашей культуре образ казака Мамая, который получил свободу, а потому может отложить оружие и взять в руки кобзу, на всякий случай держа саблю близко. Но вернуться к мирной, гражданской жизни – это то, чего все мы хотим и знаем. Этого никто не подарит, это можно только завоевать", – объяснил президент.

Что сказал Зеленский о войне?

Именно это, борются за свободу, как подчеркнул Зеленский, украинцы и делают 1278 дней этой войны – войны за независимость.

За каждый из этих дней я хочу поблагодарить тебя, украинский воин, украинский волонтер, врач, спасатель, учитель, наша молодежь, наши родители, каждый, украинец и каждая украинка. Спасибо вам всем. За то, что мы уже прошли. И за ту Украину, которую мы с вами творим вместе. За ту Украину, какой она уже есть сейчас. Которая стала взрослым 24-го человека. Взяла судьбу в свои руки. Взяла в свои руки оружие. Не имела времени колебаться и права бояться. И реально остановила вторую армию мира,

– сказал президент Украины.

Он отметил, что украинцы будут об этом говорить, потому что это убивает миф о непобедимой российской армии. И наш народ это доказал.

"Мы продолжаем доказывать сейчас каждый на своем месте. Каждый, кто несет независимость в себе. Кто защищает наше право быть украинцами. Своей работой, своими делами, своими достижениями", – отметил украинский лидер.

Он также подчеркнул, что сегодня независимость закаляется на поле боя, она закрывает небо каждую ночь, спасает жизни в больницах, тушит огонь и учит.

Независимость не спит круглосуточно работая на оборонных предприятиях. Потому что так важно, чтобы наши воины имели все, чтобы независимость имела все, чтобы себя защитить. Независимость за рулем, в дороге, к тем, кто в чем нуждается. Независимость бьется на ринге, на мировых аренах и сценах, где выступают украинцы. Она на страницах книг, в словах стихов, которые пишут украинцы,

– отметил глава государства.

Зеленский сказал, что когда от врага украинцы слышат ежедневно, что нет такого государства, как Украина, нет такой нации, как украинцы, то ежедневно доказывают обратное – что украинцы есть, и украинцы будут на этой земле, на этой площади, где через 100 лет будут стоять наши следующие поколения и через 100 лет будут отмечать здесь День Независимости Украины.

"Так будет, потому что Украина сегодня другая. Украина сильнее и себя уважает. И Украина не ждет жестов доброй воли, а имеет собственную волю, чтобы воплощать в жизнь то, что необходимо нам. И когда Россия хочет взять Сумскую область, тогда появляются Вооруженные Силы в Курской области. Когда враг бьет по нашей энергетике, хочет оставить нас без света и тепла, тогда горят его НПЗ. Никто не может нам запретить такие удары, потому что это бьет справедливость", – объяснил президент.

Он отметил, что так же, когда Россия атакует Украину ежедневно, наши мирные города, больницы, школы, убивает наших гражданских людей, наших детей, тогда в ответ она получает "Паутину".

И так бьет справедливость. Так бьет Украина. Когда ее призывы к миру не слышат. Сколько раз мы предлагали прекращение огня. Сколько раз мы говорили, мы хотим тишины. Мы хотим мира, но достойного и всеобъемлющего. И поэтому рассчитываем на силу всего мира. Вот такая Украина теперь. Вот такая Украина никогда больше в истории не будет принуждена к стыду, который "русские" называют компромисс,

– сказал президент Украины.

Что объяснил Зеленский относительно мира и роли Украины в мире?

Глава государства подчеркнул, что Украине нужен справедливый мир. В то же время каким будет наше будущее, решать только украинцам. И мир, по словам Зеленского, это знает, и уважает. Уважает Украину, воспринимает Украину равной.

Украина, которая может реально за сутки собрать и объединить вокруг себя лидеров мира. Украина, с которой хочет совместно производить дроны Америка, весь мир. Украина, которая восстановила единство Европы и США и теперь является основой этого союза. Украина, которая стоит на своем. И может постоять за себя,

– сказал украинский лидер.

Поэтому, как подчеркнул Зеленский, Украину слышат, с Украиной считаются, к ней прислушиваются. Ее место за столом. Ей не говорят подождите за дверью. Ей говорят решать только вам.

"Именно такую Украину неделю назад я имел честь представлять в США. Сегодня и США, и Европа соглашается: Украина еще не победила, но уж точно не проиграет. Украина завоевала свою независимость. Украина не жертва, она боец. Украина не просит, она предлагает союзничество и партнерство. Лучшую армию в Европе. Передовые оборонные технологии. Опыт устойчивости", – отметил президент.

Он также отметил, что Украине нужен ЕС, но и наша страна нужна блоку не меньше.

И это признают все. И такой признают Украину. Не бедной родственницей, а сильным союзником. Именно об этом коалиция желающих. Именно об этом был Вашингтон. Об этом и о том, как обеспечить устойчивый, надежный, длительный мир. Украина получит его, потому что получает гарантии безопасности. Настолько сильные, чтобы больше никому в мире даже в голову не смогла прийти мысль напасть на Украину,

– сказал Зеленский.

Он отметил, что это именно то, что украинцы хотят и должны передать в наследство своим детям и внукам. Украину сильную, равную, европейскую, независимую, чтобы уже разорвать замкнутые круги истории, в которых каждому поколению чего-то не хватало, чтобы сохранить ее, сохранить независимость.

"И каждое новое поколение заходило на новый виток и снова вынуждено браться за оружие, снова должно защищать себя и отвоевать свободу. Мы не должны передать этого потомка, мы строим Украину, у которой будет достаточная сила и мощь, чтобы жить в безопасности и мире. Чтобы на этой площади, на Майдане нашей Независимости, под своими флагами, на своей земле наши дети, наши внуки праздновали День Независимости. В мире, в спокойствии, с уверенностью в будущем. И с уважением, и благодарностью всем, кто защитил Украину в этой войне. Войне за независимость. Кто выстоял, кто смог, кто победил, ради такой цели стоит жить. За это и стоим. С праздником вас, великие народы великой страны. С Днем Независимости. Слава Украине!" – резюмировал Владимир Зеленский.