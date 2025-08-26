Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко у розмові з 24 Каналом наголосив, що китайський миротворчий контингент в Україні чи на лінії розмежування – це не про миротворчу місію, а про використання легальних можливостей проникнути на територію Європи своїми військами без бою. Це, з його слів, серйозний виклик.

Які ризики несе Китай?

Китай має дуже обмежену кількість миротворчих сил. Навіть в межах ООН представлено всього 2 тисячі осіб. Для порівняння, Індія та Пакистан мають понад 10 тисяч. Китай не має досвіду проведення миротворчих операцій, якщо не брати до уваги маленьку (до декількох сотень осіб) на території колишньої Югославії.

Тимочко зазначив, що мандат ООН має зокрема два важливі пункти, 6-й та 7-й. Якщо 6-й дає можливість захищатися миротворчим силам, впливати на політичні виборчі процеси, то 7-й ще й передбачає змогу завдавати ракетно-бомбові удари.

"Це означає, що Китай може завести і авіацію, і артилерію. Цей пункт дає можливість проводити самостійно військові операції, якщо буде потреба. Уявімо, що Китай зайде на європейський континент а-ля миротворчими силами, паралельно з ним не виключаю, що стоятимуть союзні до Росії сили, тоді Пекін отримає змогу будувати логістику для своїх військ", – озвучив Тимочко.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ пояснив, що розміщення миротворчих військ Китаю на певній території – це завжди можливість почати процес розбудови, взяття під контроль підприємств, які вони вважатимуть за необхідне захистити від агресора. Зі слів Тимочка, при слабкому беззубому ООН Китай зможе крутити мандатом як захоче.

Вперше за десятки років може виникнути ситуація, коли без бою велика кількість китайських військ опиниться на кордоні Європи й Азії. Хто китайців змусить до проведення прямих миротворчих місій чи взяття на себе обов'язку в разі порушення мирної угоди зупинити Росію? Ніхто,

За його переконанням, просочування через російську армію додаткових китайських сил буде відбуватися апріорі. Він також додав, що мандат ООН дає можливість використовувати приватні військові компанії. Китай має 1,5 мільйона громадян в таких об'єднаннях, хоча більшість з них виконують охоронні функції.

До відома! Полковник армії США у відставці, американський розвідник Джонатан Світ вважає, що Китай має зацікавленість у тому, аби долучитися до миротворчої місії в Україні. Вона, на його думку, полягає у бажанні Пекіна мати доступ до рідкісноземельних металів, які є на Донеччині.

ООН, як підсумував голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, зараз не та структура, яка зможе впливати на Китай та Росію. Він наголосив, що не варто забувати, що там, де з'являються китайські війська, там завжди спостерігаються й цивільні китайці.

Тимочко не виключає, що з їх боку будуть спроби взяти в оренду землі на довгострокову перспективу. Зараз Китай робить так в Росії, зокрема на території Сибіру. Китайці там орендують землі на 50 років під сільськогосподарські угіддя.

Що відомо про готовність Китаю бути миротворцем?