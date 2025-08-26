Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в разговоре с 24 Каналом отметил, что китайский миротворческий контингент в Украине или на линии разграничения – это не о миротворческой миссии, а об использовании легальных возможностей проникнуть на территорию Европы своими войсками без боя. Это, с его слов, серьезный вызов.

Какие риски несет Китай?

Китай имеет очень ограниченное количество миротворческих сил. Даже в рамках ООН представлено всего 2 тысячи человек. Для сравнения, Индия и Пакистан имеют более 10 тысяч. Китай не имеет опыта проведения миротворческих операций, если не считать маленькую (до нескольких сотен человек) на территории бывшей Югославии.

Тимочко отметил, что мандат ООН имеет в частности два важных пункта, 6-й и 7-й. Если 6-й дает возможность защищаться миротворческим силам, влиять на политические избирательные процессы, то 7-й еще и предусматривает возможность наносить ракетно-бомбовые удары.

"Это означает, что Китай может завести и авиацию, и артиллерию. Этот пункт дает возможность проводить самостоятельно военные операции, в случае необходимости. Представим, что Китай зайдет на европейский континент а-ля миротворческими силами, параллельно с ним не исключаю, что будут стоять союзные России силы, тогда Пекин получит возможность строить логистику для своих войск", – озвучил Тимочко.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ объяснил, что размещение миротворческих войск Китая на определенной территории – это всегда возможность начать процесс развития, взятия под контроль предприятий, которые они сочтут необходимым защитить от агрессора. Со слов Тимочко, при слабом беззубом ООН Китай сможет крутить мандатом как захочет.

Впервые за десятки лет может возникнуть ситуация, когда без боя большое количество китайских войск окажется на границе Европы и Азии. Кто китайцев принудит к проведению прямых миротворческих миссий или взятию на себя обязанности в случае нарушения мирного соглашения остановить Россию? Никто,

– подчеркнул Тимочко.

По его убеждению, просачивание через российскую армию дополнительных китайских сил будет происходить априори. Он также добавил, что мандат ООН дает возможность использовать частные военные компании. Китай имеет 1,5 миллиона граждан в таких объединениях, хотя большинство из них выполняют охранные функции.

К сведению! Полковник армии США в отставке, американский разведчик Джонатан Свит считает, что Китай имеет заинтересованность в том, чтобы присоединиться к миротворческой миссии в Украине. Она, по его мнению, заключается в желании Пекина иметь доступ к редкоземельным металлам, которые есть в Донецкой области.

ООН, как подытожил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, сейчас не та структура, которая сможет влиять на Китай и Россию. Он отметил, что не стоит забывать, что там, где появляются китайские войска, там всегда наблюдаются и гражданские китайцы.

Тимочко не исключает, что с их стороны будут попытки взять в аренду земли на долгосрочную перспективу. Сейчас Китай делает так в России, в частности на территории Сибири. Китайцы там арендуют земли на 50 лет под сельскохозяйственные угодья.

Что известно о готовности Китая быть миротворцем?