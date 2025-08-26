Кроме того, китайские миротворцы не действовали бы самостоятельно. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Валерий Дымов, объяснив, что они фактически были бы российскими солдатами.

Почему Украине не нужны гарантии безопасности от Китая?

Китай может рассматривать отправку своих войск в Украину в составе миротворческого контингента, если силы развернут на основе мандата ООН. По словам политолога, нашей стране не нужно подобных гарантий безопасности.

Я против китайских миротворцев в Украине. Китай будет занимать пророссийскую позицию, это я говорил еще до полномасштабного вторжения. Сейчас Китай – бенефициар, он покорил экономически Россию и не хочет изменений,

– подчеркнул он.

Дымов вспомнил, что когда Россия совершила теракт в Еленовке, взорвала Каховскую ГЭС и захватила Запорожскую АЭС, китайская пресса полностью поддерживала позицию страны-агрессора. Тогда Москва обращалась в ООН и подчеркивала, что все это – "дело рук Украины". Теперь же Пекин хочет отправить свои войска как представителей от ООН.

"Поэтому китайские миротворцы будут российскими миротворцами. Россия бы решила бы на каких условиях они здесь будут размещены. Уверен, что украинцы были бы против миротворцев, которые не отстаивают интересы Украины, которые имеют разрешение от нашего врага на применение силы", – добавил политолог.

Китай в роли гаранта безопасности Украины: что известно?