Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Мы – Украина". Бельгия готова принять участие в международной миротворческой миссии в Украине, как только будет принято решение о прекращении огня.

Бельгия готова предоставить военную и гуманитарную помощь Украине

Он уточнил, что после консультаций с правительством и министром обороны определят конкретный военный вклад страны в миротворческую операцию, и подчеркнул, что страна готова "присоединиться к таким силам, когда это будет необходимо".

Когда будет принято решение о прекращении огня, мы готовы принять участие в международных силах с соответствующим международным мандатом. Я тогда обсужу это с правительством и особенно с моим коллегой, министром обороны, чтобы определить, какой именно военный вклад мы можем предоставить,

– сказал он.

26 августа в Одессе, по информации Суспильного, состоялась встреча министров иностранных дел стран Бенилюкса – Бельгии, Нидерландов и Люксембурга – и Украины. Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в военной и гуманитарной сферах.

Максим Прево подчеркнул, что Бельгия уже предоставила Украине 20 миллионов евро на гуманитарные инициативы, в частности Food from Ukraine и поддержку разминирования территорий.

На военном фронте обязательства Бельгии являются долгосрочными и конкретными – один миллиард евро ежегодно до 2029 года, включая военно-морскую поддержку, судно для поиска мин, подводные беспилотники и участие в ключевых международных коалициях от противовоздушной обороны до разминирования,

– добавил министр.

По его словам, Бельгия уже подготовила более трех тысяч украинских солдат, пилотов и техников.

