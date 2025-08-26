Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Мы – Украина". Бельгия готова принять участие в международной миротворческой миссии в Украине, как только будет принято решение о прекращении огня.
Бельгия готова предоставить военную и гуманитарную помощь Украине
Он уточнил, что после консультаций с правительством и министром обороны определят конкретный военный вклад страны в миротворческую операцию, и подчеркнул, что страна готова "присоединиться к таким силам, когда это будет необходимо".
Когда будет принято решение о прекращении огня, мы готовы принять участие в международных силах с соответствующим международным мандатом. Я тогда обсужу это с правительством и особенно с моим коллегой, министром обороны, чтобы определить, какой именно военный вклад мы можем предоставить,
– сказал он.
26 августа в Одессе, по информации Суспильного, состоялась встреча министров иностранных дел стран Бенилюкса – Бельгии, Нидерландов и Люксембурга – и Украины. Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в военной и гуманитарной сферах.
Максим Прево подчеркнул, что Бельгия уже предоставила Украине 20 миллионов евро на гуманитарные инициативы, в частности Food from Ukraine и поддержку разминирования территорий.
На военном фронте обязательства Бельгии являются долгосрочными и конкретными – один миллиард евро ежегодно до 2029 года, включая военно-морскую поддержку, судно для поиска мин, подводные беспилотники и участие в ключевых международных коалициях от противовоздушной обороны до разминирования,
– добавил министр.
По его словам, Бельгия уже подготовила более трех тысяч украинских солдат, пилотов и техников.
Какие гарантии безопасности может ожидать Украина?
Глава МИД Германии подчеркнул, что для заключения мирного соглашения Киеву нужны гарантии безопасности, приближенные к тем, что предусматривает членство в НАТО. По его мнению, это может убедить Путина, не создавая угрозы для России.
По данным Bloomberg, интеграция Украины в Европейский Союз могла бы стать важным элементом послевоенных гарантий, ведь хотя ЕС, прежде всего, экономическая организация, его формальные оборонные обязательства могут быть более жесткими, чем в НАТО.
Ранее Лавров заявлял, что Россия должна иметь право голоса в вопросах гарантий безопасности для Украины, предположительно вместе с США, Китаем и другими постоянными членами Совета Безопасности ООН – Великобританией и Францией.
- В свою очередь, Украина подтвердила готовность к переговорам о гарантиях безопасности и мира в любом формате и регионе, подчеркивая юридически обязательные механизмы и усиление армии.