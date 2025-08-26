Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Андрея Сибигу. Украина подтверждает готовность к новым переговорам по гарантиям безопасности и пути к миру в любых форматах и географических регионах.

Читайте также Защита от нового вторжения: союзники ищут альтернативу вступлению Украины в НАТО

Украина подтвердила готовность к встречам на высшем уровне

Дмитрий Сибига после участия в важной международной беседе, организованной госсекретарем США Марко Рубио с участием европейских партнеров заметил, что дискуссия базировалась на предыдущих контактах лидеров Украины и США.

Украина готова сделать следующие шаги к миру. Мы готовы к встречам на уровне лидеров в любом формате и географическом регионе. Мы готовы положить конец убийствам и дать дипломатии шанс,

– сказал глава МИД.

Украинская сторона подчеркнула, что гарантии безопасности должны быть конкретными, юридически обязательными и эффективными, охватывая военный, дипломатический, правовой и другие уровни.

Сибига добавил, что усиление украинской армии остается ключевым элементом любых гарантий безопасности, а Украина готова сделать следующие шаги к миру и положить конец убийствам, дав шанс дипломатии.

Он также предупредил, что Москва не может игнорировать конструктивные шаги к миру, и в случае продолжения отказа Кремля ожидают жесткие санкции и усиление оборонных возможностей Украины.

Сибига также выразил благодарность союзникам за поддержку и подчеркнул, что Украина остается надежным партнером в трансатлантической безопасности.

Что известно о гарантиях безопасности для Украины от международных партнеров?