Про це розповідає 24 Канал з посиланням на допис міністра закордонних справ Андрія Сибігу. Україна підтверджує готовність до нових переговорів щодо гарантій безпеки та шляху до миру у будь-яких форматах та географічних регіонах.

Україна підтвердила готовність до зустрічей на найвищому рівні

Дмитро Сибіга після участі у важливій міжнародній розмові, організованій держсекретарем США Марко Рубіо за участю європейських партнерів зауважив, що дискусія базувалася на попередніх контактах лідерів України та США.

Україна готова зробити наступні кроки до миру. Ми готові до зустрічей на рівні лідерів у будь-якому форматі та географічному регіоні. Ми готові покласти край вбивствам і дати дипломатії шанс,

– сказав очільник МЗС.

Українська сторона наголосила, що гарантії безпеки мають бути конкретними, юридично обов’язковими та ефективними, охоплюючи військовий, дипломатичний, правовий та інші рівні.

Сибіга додав, що посилення української армії залишається ключовим елементом будь-яких гарантій безпеки, а Україна готова зробити наступні кроки до миру та покласти край вбивствам, давши шанс дипломатії.

Він також попередив, що Москва не може ігнорувати конструктивні кроки до миру, і у разі продовження відмови Кремля очікують жорсткі санкції та посилення оборонних можливостей України.

Сибіга також висловив подяку союзникам за підтримку та підкреслив, що Україна залишається надійним партнером у трансатлантичній безпеці.

