Що відомо про новий контракт Угорщини з країнами Заходу?

Це буде наш найдовший контракт на постачання газу із західного напрямку, пише 24 Канал з посиланням на міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто.

Це не викликає сумнівів, що природний газ у довгостроковій перспективі буде важливим джерелом енергопостачання для Угорщини,

– написав Сіярто.

Він наголосив: чим більше маршрутів і чим більше газу зможе закупити Будапешт, тим у більшій безпеці буде держава. Тому 9 вересня Угорщина підписує ще один довгостроковий контракт на закупівлю природного газу.

Це буде наш найдовший контракт на постачання газу із західного напрямку. Угорщина завжди докладала серйозних зусиль у напрямку диверсифікації: чим більше маршрутів і чим більше газу ми купуємо, тим краще,

– зазначив Петер Сіярто.

Цікаво! Жодних додаткових деталей у своїй заяві він не повідомив.

Reuters пише, що наразі Угорщина має довгостроковий контракт із Росією, який покриває більшість її потреб у газі.

Але чи зможемо ми завдяки цьому обійтися без російського газу? Ні, з огляду на географічні та інфраструктурні умови. Не до тих пір, поки не буде належного розвитку інфраструктури в регіоні,

– повідомив угорський міністр.

У 2020 році було укладено шестирічний контракт із Shell на постачання 250 мільйонів кубометрів природного газу щорічно у період з 2021 по 2027 роки. Це була перша довгострокова угода Угорщини на поставки зрідженого природного газу із західною енергетичною компанією.

Угорщина має довгу історію поставок СПГ від Shell, і сьогоднішнє оголошення ще раз підтвердить, що ця співпраця працює добре,

– сказав активний трейдер із ринку газу Центральної Європи.

Чи відмовляється Будапешт від газу з Росії?

Раніше цього року Словаччина та Угорщина відхилили плани Європейської комісії щодо поступової відмови від російського газу та інших енергоносіїв, що поглибило розкол з Брюсселем через їхні відносини з Москвою. Угорщина, яка отримує російський газ із півдня через Болгарію та Сербію газопроводом "Турецький потік", минулого року збільшила закупівлі у "Газпрому".

Сіярто заявив на початку цього місяця, що Угорщина імпортувала близько 5 мільярдів кубометрів газу через "Турецький потік" через Сербію станом на кінець серпня, і це, за його словами, означає, що цьогорічні імпортні обсяги газу через "Турецький потік" можуть досягти рекордного рівня.

Зауважте! Угорщина, яка постачає газ до Словаччини через інтерконектор, також купує газ у Румунії та невеликі обсяги через газопровід HAG, який проходить з Австрії в Угорщину.

Що ще відомо про ситуацію з Угорщиною?