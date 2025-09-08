Водночас США, за його словами, шукають угоди. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Index.
Що Орбан заявив про війну в Україні?
Виступаючи у Кече, Орбан зупинився на темі війни Росії проти України й окреслив, які, на його думку, цілі переслідують учасники конфлікту.
За словами угорського прем’єра, Москва прагне зупинити просування Заходу, Київ – зберегти зовнішнє фінансування та уникнути економічної катастрофи.
Водночас, на думку Орбана, Європейський Союз підтримує війну, щоб претендувати на статус великої держави, тоді як Сполучені Штати хочуть досягти угоди й економічно підпорядкувати Євросоюз Америці.
Політик також порівняв ЄС із "кульгавою качкою" та заявив, що блок має вести перемовини про заходи безпеки не зі США, а з Росією.
Ми не хочемо штовхати Україну в нікуди, ми не антиукраїнські. Ми хочемо майбутнього для України, тому що розвал сусідньої країни нам теж не на користь,
– наголосив Орбан, додавши, що затягування війни є програшним шляхом.
Раніше Орбан говорив про "поділ" України: що відомо
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан припустив, що після завершення війни Україну буде поділено на три зони: російську, демілітаризовану та західну.
Він переконаний, що нинішні розмови в Європі щодо гарантій безпеки фактично визнають російську зону – мовляв, тепер визначається не те, чи існуватиме така зона, а те, якими будуть її розмір і структура.
Політик також вкотре заявив, що вступ України до Європейського Союзу нібито призведе до втягнення країн-членів у війну з Росією і "зруйнує союз економічно".