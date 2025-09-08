В то же время США, по его словам, ищут соглашения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Index.
Что Орбан заявил о войне в Украине?
Выступая в Кече, Орбан остановился на теме войны России против Украины и очертил, какие, по его мнению, цели преследуют участники конфликта.
По словам венгерского премьера, Москва стремится остановить продвижение Запада, Киев – сохранить внешнее финансирование и избежать экономической катастрофы.
В то же время, по мнению Орбана, Европейский Союз поддерживает войну, чтобы претендовать на статус великой державы, тогда как Соединенные Штаты хотят достичь соглашения и экономически подчинить Евросоюз Америке.
Политик также сравнил ЕС с "хромой уткой" и заявил, что блок должен вести переговоры о мерах безопасности не с США, а с Россией.
Мы не хотим толкать Украину в никуда, мы не антиукраинские. Мы хотим будущего для Украины, потому что развал соседней страны нам тоже не на пользу,
– подчеркнул Орбан, добавив, что затягивание войны является проигрышным путем.
Ранее Орбан говорил о "разделении" Украины: что известно
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предположил, что после завершения войны Украина будет разделена на три зоны: российскую, демилитаризованную и западную.
Он убежден, что нынешние разговоры в Европе о гарантиях безопасности фактически признают российскую зону – мол, теперь определяется не то, будет ли существовать такая зона, а то, какими будут ее размер и структура.
Политик также в очередной раз заявил, что вступление Украины в Европейский Союз якобы приведет к втягиванию стран-членов в войну с Россией и "разрушит союз экономически".