Что известно о новом контракте Венгрии со странами Запада?

Это будет наш самый длинный контракт на поставку газа с западного направления, пишет 24 Канал со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Это не вызывает сомнений, что природный газ в долгосрочной перспективе будет важным источником энергоснабжения для Венгрии,

– написал Сийярто.

Он отметил: чем больше маршрутов и чем больше газа сможет закупить Будапешт, тем в большей безопасности будет государство. Поэтому 9 сентября Венгрия подписывает еще один долгосрочный контракт на закупку природного газа.

Это будет наш самый длинный контракт на поставку газа с западного направления. Венгрия всегда прилагала серьезные усилия в направлении диверсификации: чем больше маршрутов и чем больше газа мы покупаем, тем лучше,

– отметил Петер Сийярто.

Интересно! Никаких дополнительных деталей в своем заявлении он не сообщил.

Reuters пишет, что сейчас Венгрия имеет долгосрочный контракт с Россией, который покрывает большинство ее потребностей в газе.

Но сможем ли мы благодаря этому обойтись без российского газа? Нет, учитывая географические и инфраструктурные условия. Не до тех пор, пока не будет надлежащего развития инфраструктуры в регионе,

– сообщил венгерский министр.

В 2020 году был заключен шестилетний контракт с Shell на поставку 250 миллионов кубометров природного газа ежегодно в период с 2021 по 2027 годы. Это была первая долгосрочная сделка Венгрии на поставки сжиженного природного газа с западной энергетической компанией.

Венгрия имеет долгую историю поставок СПГ от Shell, и сегодняшнее объявление еще раз подтвердит, что это сотрудничество работает хорошо,

– сказал активный трейдер с рынка газа Центральной Европы.

Отказывается ли Будапешт от газа из России?

Ранее в этом году Словакия и Венгрия отклонили планы Европейской комиссии по постепенному отказу от российского газа и других энергоносителей, что углубило раскол с Брюсселем из-за их отношений с Москвой. Венгрия, которая получает российский газ с юга через Болгарию и Сербию по газопроводу "Турецкий поток", в прошлом году увеличила закупки у "Газпрома".

Сийярто заявил в начале этого месяца, что Венгрия импортировала около 5 миллиардов кубометров газа через "Турецкий поток" через Сербию по состоянию на конец августа, и это, по его словам, означает, что нынешние импортные объемы газа через "Турецкий поток" могут достичь рекордного уровня.

Заметьте! Венгрия, которая поставляет газ в Словакию через интерконнектор, также покупает газ в Румынии и небольшие объемы через газопровод HAG, который проходит из Австрии в Венгрию.

Что ещё известно о ситуации с Венгрией?