Что сказал Зеленский о новых санкциях против России?

Владимир Зеленский отметил, что Украина продолжает санкционную работу и предметно координируется с партнерами.

"Ценим, что украинские предложения по санкциям учитываются партнерами, когда они готовят свои пакеты. И обязательно берем санкции наших партнеров для внедрения в украинской юрисдикции", – сказал президент.

По словам главы государства, 11 октября Украина синхронизировала санкции с Японией, что было закреплено соответствующим указом.

В санкционном списке руководители и компании, которые обеспечивают доходами российскую военную машину, поставляют оружие, критические компоненты, оборудования,

– отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что только с июня 2025 года украинская сторона приняла для нашей юрисдикции уже 8 санкционных пакетов – были синхронизированы санкции с США, Канадой, Великобританией, Японией и все пакеты санкций Евросоюза.

"В общем 281 физическое и 633 юридических лица, и это значимые лица. Работаем и для того, чтобы были новые санкционные шаги, в частности рассчитываем на 19-й пакет санкций Евросоюза", – резюмировал Владимир Зеленский.

Кто подпал под новые санкции Украины?

Под санкции попали 8 физических і 14 юридических лиц, которые причастны к поддержке российской военной машины и обходу санкций.

Среди них:

генеральный директор "Алросы" Павел Мариничев , компания которого обеспечивает российский бюджет доходами от добычи алмазов;

, компания которого обеспечивает российский бюджет доходами от добычи алмазов; директор Тульского патронного завода Сергей Лукин ;

; представитель северокорейской компании KOMID Рим Йон Хёк, который участвует в поставках оружия в Россию.

Против каких физических лиц были введены новые украинские санкции: смотрите документ

Кроме того, санкции применены к предприятиям российского ОПК, в частности к "Стауту" й Центру инновационных технологий и инжиниринга, поставляющих электронные компоненты, оборудование и системы связи для российской армии.

Также под санкции попала частная военная компания "Конвой", созданная на временно оккупированной территории Украины, которую финансируют российский олигарх Аркадий Ротенберг и подсанкционный банк ВТБ.

Против каких юридических лиц ввела санкции Украина: смотрите документ

