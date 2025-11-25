Как Китай зарабатывает на России?

Китайские экспортеры увеличили цены на товары военно-промышленного комплекса для покупателей из России на 87%. Об этом говорится в исследовании Института экономик, развивающихся, при Банке Финляндии, передает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Смотрите также Китай, КНДР и Россия не станут настоящими союзниками несмотря на показательное единство, – WSJ

Стоимость этих товаров рекордно выросла для российских покупателей за три года – с 2021 по 2024 год. Тогда как для других стран цены на них в упомянутый период повысились лишь на 9%.

Исследователи отмечают, что хотя Россия и смогла наладить закупки товаров с потенциальным военным применением у поставщиков из Китая для обхода санкций Запада, расходы Кремля существенно выросли.

Хотя желаемым результатом было бы полностью отрезать военно-промышленный комплекс России от иностранных поставщиков, ситуация, когда китайские компании дерут с них втрое дороже, тоже является достаточно хорошим результатом,

– цитирует издание западного высокопоставленного чиновника.

По его словам, повышение цен на 80% фактически почти вдвое уменьшает объем, который Москва может закупить.

Авторы исследования пришли к выводу, что санкции ограничили технологические возможности России, из-за чего импорт критически важных товаров стал значительно дороже.

В отдельных случаях рост стоимости китайских товаров, на которые распространяются импортные ограничения, вполне объясняется повышением цен, а не увеличением экспорта в Россию.

Важно! Исследование также показало, что влияние санкций на цены продолжает усиливаться, а это позволяет экспортерам из Китая требовать от российских покупателей еще больших наценок.

Как Китай помогает России воевать?

Ранее журналисты The Economist выяснили, что именно Китай помогает поддерживать военную машину Кремля.

Пекин, в частности, экспортирует в Россию критически важные компоненты для оружия, такие как детали для дронов и артиллерийские снаряды.

Однако при этом Китай якобы избегает масштабных поставок готовых боеприпасов или летального оружия, которые могли бы спровоцировать американские или европейские санкции.

Пекин не хочет международного осуждения, который возник бы, если бы на поле боя появилось слишком много его оружия. Но есть признаки того, что Китай подошел к этой границе – и, возможно, пересек ее,

– отмечает издание.

Стоит знать! По данным источников, именно Пекин стал основным поставщиком промышленного оборудования для России, критически важного для российской военной промышленности. Кроме того, помогает Москве в производстве взрывчатки, обеспечивая ее нитроцеллюлозой, и поставляет волоконно-оптические кабели для дронов.

Что еще известно о торговле Китая и России?