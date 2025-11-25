Як Китай заробляє на Росії?
Китайські експортери збільшили ціни на товари військово-промислового комплексу для покупців з Росії на 87%. Про це йдеться у дослідженні Інституту економік, що розвиваються, при Банку Фінляндії, передає 24 Канал з посиланням на Financial Times.
Вартість цих товарів рекордно зросла для російських покупців за три роки – з 2021 по 2024 рік. Тоді як для інших країн ціни на них у згаданий період підвищилися лише на 9%.
Дослідники відзначають, що хоча Росія й змогла налагодити закупівлі товарів із потенційним військовим застосуванням у постачальників з Китаю для обходу санкцій Заходу, витрати Кремля суттєво зросли.
Хоча бажаним результатом було б повністю відрізати військово-промисловий комплекс Росії від іноземних постачальників, ситуація, коли китайські компанії деруть із них утричі дорожче, теж є досить хорошим результатом,
– цитує видання західного високопосадовця.
За його словами, підвищення цін на 80% фактично майже вдвічі зменшує обсяг, який Москва може закупити.
- Автори дослідження дійшли висновку, що санкції обмежили технологічні можливості Росії, через що імпорт критично важливих товарів став значно дорожчим.
- В окремих випадках зростання вартості китайських товарів, на які поширюються імпортні обмеження, цілком пояснюється підвищенням цін, а не збільшенням експорту до Росії.
Важливо! Дослідження також показало, що вплив санкцій на ціни продовжує посилюватися, а це дозволяє експортерам з Китаю вимагати від російських покупців ще більших націнок.
Як Китай допомагає Росії воювати?
Раніше журналісти The Economist з'ясували, що саме Китай допомагає підтримувати військову машину Кремля.
- Пекін, зокрема, експортує до Росії критично важливі компоненти для зброї, такі як деталі для дронів та артилерійські снаряди.
- Однак при цьому Китай нібито уникає масштабних постачань готових боєприпасів або летальної зброї, які могли б спровокувати американські чи європейські санкції.
Пекін не хоче міжнародного осуду, який виник би, якби на полі бою з'явилося забагато його зброї. Але є ознаки того, що Китай підійшов до цієї межі – і, можливо, перетнув її,
– зазначає видання.
Варто знати! За даними джерел, саме Пекін став основним постачальником промислового обладнання для Росії, критично важливого для російської військової промисловості. Окрім того, допомагає Москві у виробництві вибухівки, забезпечуючи її нітроцелюлозою, та постачає волоконно-оптичні кабелі для дронів.
Що ще відомо про торгівлю Китаю та Росії?
Разом з тим торгівля за дев’ять місяців 2025 року товарообіг між Китаєм і Росією суттєво просів. Порівняно з минулим роком загальні обсяги торгівлі зменшилися на 9,4%. Падіння торкнулося як китайського експорту, який скоротився більш ніж на 11%, так і російських поставок у Китай, що зменшилися майже на 8%.
Ключовою причиною спаду стала зміни на ринку енергоносіїв. Через здешевлення нафти й газу російський експорт втрачає вартість, а отже й загальний оборот торгівлі стрімко знижується.
Попри те, що обсяги торгівлі між країнами зменшуються, економічна залежність Москви від Пекіна лише поглиблюється. Російська економіка й надалі тримається на експорті енергоносіїв, основним покупцем яких є саме Китай.