Что известно об экономических интересах Китая к Сибири?
Именно они превращают регион в ресурсную базу для Пекина, пишет 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
Читайте также Упадок даже в сильных секторах: что происходит с экономикой России
Кроме того, местные общины все чаще остаются в стороне от всех выгод. Например, ситуация с Зашуланским угольным месторождением в Забайкалье.
Его разработка – задача российской En+ Group Олега Дерипаски и китайской Shenhua Group. Добыча рассчитана на столетие. В частности Россия предоставила компании налоговые льготы.
С 2027 года в планах транспортировать в Китай ежегодно пять миллионов тонн угля – около 500 грузовиков в сутки. Поэтому сейчас строится новая трасса, которая пройдет:
- в 200 метрах от сельских огородов;
- за 1,6 километра от источника минеральной воды "Ямаровка";
- через леса с редкими видами растений.
Несмотря на обещания, рабочие места местным не достались: ключевые позиции занимают китайские специалисты,
– отметили в разведке.
Заметьте! В то же время компания вырубает кедровые леса, а попытки перенести трассу дальше тормозит бюрократия.
Зависимость от Китая можно проследить и в туризме. Пример: Иркутская область. Она развивает маршруты для посетителей из Китая, а китайские бизнесмены скупают землю и строят гостиницы на побережье Байкала, вытесняя местных предпринимателей.
По оценкам, на Дальнем Востоке уже проживает до двух миллионов граждан Китая,
– отметили в СВР Украины.
Обратите внимание! Символ "российского природного богатства" – Байкал – постепенно становится частью экономических интересов Китая.
Напомним, что также интересы в отношении России имеет КНДР. Об этом ранее также сообщала разведка.
Согласно информации, только за последний год на Дальний Восток прибыли более 15 тысяч рабочих из КНДР, а неофициально – до 50 тысяч. Кроме того, российские компании уже заказали еще 153 тысячи трудовых контрактов.
Рабочие получают минимальную оплату, тогда как Пхеньян зарабатывает до 500 миллионов долларов ежегодно,
– отметили в сообщении.
То есть Китай формирует экономическую зависимость, а Северная Корея – трудовую. И таким образом обе страны решают собственные проблемы за счет ресурсов России.
Важно! Таким образом Москва рискует потерять контроль над 40 % своей территории. Это почти семь миллионов квадратных километров с населением 7,9 миллионов человек.
Что еще следует знать о влиянии на Россию?
- Эксперты отмечают, что планы Дональда Трампа оторвать Россию от Китая – не работают. Москва становится все более зависимой от Пекина.
- В частности из-за влияния двух государств – КНДР и Китая – Россия становится колонией. Однако Кремлю так даже выгодно. Дело в том, что это спасает ее экономику. Более того, так страна-агрессор может поддерживать свою военную машину.