Об этом в эфире 24 Канала отметил руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок. Он пояснил, что строительство "Сибири-2" тормозилось длительное время из-за того, что Китай ставил условия, чтобы цена, по которой он будет покупать газ в России, была не выше его стоимости для российского населения.

Смотрите также Если парад в Китае был задуман как личная обида для Трампа, все сработало идеально, – CNN

Все идет по плану Китая

У Путина сегодня, как объяснил Клочок, нет другого выхода, как снизить для Китая цену на российские энергоресурсы. Экономическая ситуация в России крайне сложная. Согласно итогам года, рост ВВП составит 1,2%. По мнению руководителя Центра общественной аналитики "Башня", прогноз может быть еще хуже.

Ситуация там с каждым днем все хуже. Есть китайская поговорка, что если подождать, то можно увидеть, как мимо тебя рекой проплывает труп твоего врага. Сейчас как раз так и выглядит. Россия полуживая, полностью подконтрольна Китаю,

– озвучил Клочок.

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" обратил внимание и на то, что в России намерены вводить в школах изучение китайского языка. Клочок отметил, что происходит полная китаизация России. Это проходит согласно плану Китая, в то время как Путин думает, что он спасет этим ситуацию.

К сведению! Эксперт по Восточной и Юго-Восточной Азии Артур Харитонов считает, что саммит ШОС 2025 оказался самым влиятельным за весь период существования организации (более 20 лет). Он пояснил, что Си намерен на основе ШОС создать собственную альтернативную модель управления, ней заменить международный порядок.

Правила Трампа не работают: что показал Си?

Когда Дональд Трамп пришел к власти, среди его целей было наоборот оторвать Россию от Китая и приблизить ее к себе. Планы американского президента нереалистичны. Клочок рекомендует, чтобы лучше понять Трампа, стоит прочитать его большое интервью (на 30 страниц), которое он давал изданию Bloomberg летом 2024 года. Тогда он подробно рассказал, каким он будет президентом и что будет делать.

Трамп не прислушивается ни к своим советникам, ни к здравому смыслу, не принимает во внимание законы мировой политики. Законы бизнеса и шоубизнеса не работают в политике. То, что Трамп своей неортодоксальностью пытался изменить их – не сработало,

– заметил Клочок.

Показательным стал случай с Индией, когда Трамп ввел высокие пошлины в отношении нее. В ответ эта страна ситуативно еще больше развернулась в сторону Китая. Затем Индия отменила пошлины на американские товары. Объем торговли в 2024 году между странами составил почти 130 миллиардов долларов с дефицитом торгового баланса для США в размере 40 миллиардов.

"Индия якобы имеет большой объем торговли, но она заинтересована и в дальнейшем торговать с такими пошлинами США, а то, что сейчас Трамп наоборот снова отвергает Индию – неправильно. Моди делает пас Трампу. Надо быть политиком, когда ты возглавляешь самую мощную в мире в военном и экономическом направлениях страну (США)", – подчеркнул Клочок.

Сегодня задача Соединенных Штатов сохранить этот статус, не просто мощной страны, а "мирового полицейского". Однако из-за действий Трампа они теряют его. Клочок считает, что планы лидера США далеки от реальности, но он не хочет это признавать. У него заканчиваются инструменты давления на страны. На самом деле они есть, но не все из них Трамп воспринимает.

Он категорический противник санкций. Он склонен заниматься государственным рэкетом, типа повысил странам пошлины, значит они должны торговать с ним. Трамп решил изменить законы экономики, которая формировалась тысячелетиями, как и геополитика. Он это не признает,

– озвучил Клочок.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) показал, что это так не работает. Пекин продемонстрировал, что умеет играть по правилам геополитики, а эта игра непростая. Клочок отметил, что Си Цзиньпин сумел собрать вокруг себя многих и фактически демонстрирует Дональду Трампу, что его правила не действуют. Клочок подытожил, что планы Трампа сегодня просто рассыпались.

О чем договорились Китай и Россия после саммита ШОС?