Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна в X.
Какую автодорогу хочет закрыть Эстония?
Из-за доступности прохода россиян на территорию Эстонии страна может закрыть движение по так называемому Саатсескому сапогу – дороге между Вярска и Саатсе. Путь частично проходит по территории России.
Ранее на этой трассе заметили 7 российских военнослужащих с оружием. Из-за угрозы инцидентов дорогу временно закрыли. Тогда никаких проблем не возникло. Но чтобы ситуация не повторилась с худшими последствиями, Эстония в долгосрочной перспективе может отказаться от этой дороги.
Стоит отметить! Автодорога Вярска – Саатсе строилась Советским Союзом. Путь между городами дважды проходит по территории России. Это отрезки, длиной 30 километров и один километр. По дороге движутся только авто.
Саатсеский сапог в Эстонии и России: показываем на карте
Власти продумали альтернативный маршрут между городами, который уже позволяет обойти российскую территорию. Еще один – строят.
Глава эстонского МИД отметил, что россияне на границе действуют активнее, чем обычно, но ничего серьезного пока не происходит.
Эстония закрывала дорогу на границе с Россией
Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии (PPA) перекрывал участок шоссе 178 Вярска – Саатсе, когда там была "повышенная активность российских пограничников". На территории России тогда находилось увеличенное подразделение военных, которые часто контролируют этот отрезок дороги.
В МИД говорят, что сообщение о серьезной ситуации на границе России и Эстонии являются преувеличенными.
Россия также нарушала воздушное пространство Эстонии 19 сентября. Тогда три российских истребителя залетели в страну и находились в воздушном пространстве страны НАТО 12 минут. Предполагается, что эти МиГ-31, могли направляться в сторону Таллинна.