Какую автодорогу хочет закрыть Эстония?

Из-за доступности прохода россиян на территорию Эстонии страна может закрыть движение по так называемому Саатсескому сапогу – дороге между Вярска и Саатсе. Путь частично проходит по территории России.

Ранее на этой трассе заметили 7 российских военнослужащих с оружием. Из-за угрозы инцидентов дорогу временно закрыли. Тогда никаких проблем не возникло. Но чтобы ситуация не повторилась с худшими последствиями, Эстония в долгосрочной перспективе может отказаться от этой дороги.

Стоит отметить! Автодорога Вярска – Саатсе строилась Советским Союзом. Путь между городами дважды проходит по территории России. Это отрезки, длиной 30 километров и один километр. По дороге движутся только авто.

Саатсеский сапог в Эстонии и России: показываем на карте

Власти продумали альтернативный маршрут между городами, который уже позволяет обойти российскую территорию. Еще один – строят.

Глава эстонского МИД отметил, что россияне на границе действуют активнее, чем обычно, но ничего серьезного пока не происходит.

