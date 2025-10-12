Про це пише 24 Канал з посиланням на пост міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкна в X.

Яку автодорогу хоче закрити Естонія?

Через доступність проходу росіян на територію Естонії країна може закрити рух так званий Саатсеський чоботом – дорогою між Вярска та Саатсе. Шлях частково проходить територією Росії.

Раніше на цій трасі помітили 7 російських військовослужбовців зі зброєю. Через загрозу інцидентів дорогу тимчасово закрили. Тоді ніяких проблем не виникло. Але щоб ситуація не повторилася з гіршими наслідками, Естонія в довгостроковій перспективі може відмовитися від цієї дороги.

Варто зазначити! Автошлях Вярска – Саатсе будувався Радянським Союзом. Шлях між містами двічі проходить територією Росії. Це відрізки, довжиною 30 кілометрів та один кілометр. Дорогою рухаються лише авто.

Саатсеський чобіт в Естонії та Росії: показуємо на карті

Влада продумала альтернативний маршрут між містами, який вже дозволяє обійти російську території. Ще один – розбудовують.

Глава естонського МЗС зазначив, що росіяни на кордоні діють активніше, ніж зазвичай, але нічого серйозного наразі не відбувається.

