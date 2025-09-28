Про сценарій війни в Естонії та можливу реакцію НАТО 24 Канал пише з посиланням на The New York Times.

Що буде, якщо Росія наважиться напасти на НАТО?

Журналісти описали сценарій нападу Росії на Естонію у 2028 році. Кремль, за їхнім баченням, атакує Нарву та вивішує свій прапор над ратушею.

У такому випадку передбачається, що НАТО поспіхом збереться на саміт у Брюсселі, але не застосовує 5 статтю. США пропонує Європі самостійно боротися з ворогом.

НАТО дійсно побоювалося, що Росія нападатиме на Естонію, щоб "захистити російськомовне населення". Такий сценарій військові пропрацьовують на навчаннях і в аналітичних центрах.

У питанні збройного нападу на НАТО США можуть бути так само віддалені, як і до війни в Україні.

Професор міжнародної політики Університету бундесверу Карло Масала у своїй книзі "Якщо переможе Росія" вважає, що в разі поразки України Дональд Трамп може перекласти провину на європейські країни. Хоча історик Ніал Фергюсон зазначає, що й сама Європа не є захищеною від Росії.

Проблема в тому, що, хоча у Вільнюсі та Варшаві знають, що вони наступні, набагато складніше переконати населення на заході в уразливості НАТО, оскільки американці вже здалися,

– зазначив науковець.

Ця вразливість може бути на руку Кремлю. Росія давно вивчає оборонні можливості НАТО, використовуючи саботажі, кібератаки та дезінформації. Володимир Путін з 2000 року погрожував 8 прем'єр-міністрам Великої Британії та п'ятьох президентів США.

"Путін удосконалює мистецтво гібридної війни: "зелені чоловічки", які захопили Крим у 2014 році, в масках і без розпізнавальних знаків, застосували радянські методи в Угорщині 1956 року та в Празі 1968 року, коли заперечувальні сили готували ґрунт перед вторгненням танків", - написали журналісти NYT.

Проблема Заходу полягає в тому, що громадяни, ймовірно, можуть бути не готові до війни. Становище Європи щодо Росії – це фактично недбалість, вважає колишній командувач Об'єднаним командуванням збройних сил Великої Британії Річард Барронс. Європа та США "не вжили достатніх заходів, щоб утримати Росію" навіть після агресії в Криму.

Ба більше, аналітики припускають, що у випадку нападу Росії на Нарву НАТО точно не буде застосовувати 5 статтю, адже не вважає потрібним масштабний захист маленького міста.

Але деякі країни НАТО почали вживати заходів, щоб захищатися у випадку нападу Росії. Так Німеччина планує збільшити витрати на оборону до приблизно 649 млрд євро.

Чи може Росія почати нову війну в Європі?

Політичний консультант Олександр Антонюк в ефірі 24 Каналу припустив: якщо Росія захоче напасти на НАТО, то можливим напрямком бойових дій може бути Балтійське море. У цих країнах вже тривають гібридні загрози з боку Москви. Однак Антонюк каже, що насправді сил на повноцінну повномасштабну агресію чи провокацію проти НАТО в Росії немає, зокрема, через обмеженість бюджету.

