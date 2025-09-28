О сценарии войны в Эстонии и возможной реакции НАТО 24 Канал пишет со ссылкой на The New York Times.

Что будет, если Россия решится напасть на НАТО?

Журналисты описали сценарий нападения России на Эстонию в 2028 году. Кремль, по их видению, атакует Нарву и вывешивает свой флаг над ратушей.

В таком случае предполагается, что НАТО спешно соберется на саммит в Брюсселе, но не применяет 5 статью. США предлагает Европе самостоятельно бороться с врагом.

НАТО действительно опасалось, что Россия будет нападать на Эстонию, чтобы "защитить русскоязычное население". Такой сценарий военные прорабатывают на учениях и в аналитических центрах.

В вопросе вооруженного нападения на НАТО США могут быть так же отдалены, как и к войне в Украине.

Профессор международной политики Университета бундесвера Карло Масала в своей книге "Если победит Россия" считает, что в случае поражения Украины Дональд Трамп может переложить вину на европейские страны. Хотя историк Ниал Фергюсон отмечает, что и сама Европа не является защищенной от России.

Проблема в том, что, хотя в Вильнюсе и Варшаве знают, что они следующие, гораздо сложнее убедить население на западе в уязвимости НАТО, поскольку американцы уже сдались,

– отметил ученый.

Эта уязвимость может быть на руку Кремлю. Россия давно изучает оборонительные возможности НАТО, используя саботажи, кибератаки и дезинформации. Владимир Путин с 2000 года угрожал 8 премьер-министрам Великобритании и пяти президентам США.

"Путин совершенствует искусство гибридной войны: "зеленые человечки", которые захватили Крым в 2014 году, в масках и без опознавательных знаков, применили советские методы в Венгрии 1956 года и в Праге 1968 года, когда отрицающие силы готовили почву перед вторжением танков", - написали журналисты NYT.

Проблема Запада заключается в том, что граждане, вероятно, могут быть не готовы к войне. Положение Европы в отношении России – это фактически халатность, считает бывший командующий Объединенным командованием вооруженных сил Великобритании Ричард Барронс. Европа и США "не приняли достаточных мер, чтобы удержать Россию" даже после агрессии в Крыму.

Более того, аналитики предполагают, что в случае нападения России на Нарву НАТО точно не будет применять 5 статью, ведь не считает нужным масштабную защиту маленького города.

Но некоторые страны НАТО начали принимать меры, чтобы защищаться в случае нападения России. Так Германия планирует увеличить расходы на оборону до примерно 649 млрд евро.

Может ли Россия начать новую войну в Европе?

Политический консультант Александр Антонюк в эфире 24 Канала предположил: если Россия захочет напасть на НАТО, то возможным направлением боевых действий может быть Балтийское море. В этих странах уже продолжаются гибридные угрозы со стороны Москвы. Однако Антонюк говорит, что на самом деле сил на полноценную полномасштабную агрессию или провокацию против НАТО у России нет, в частности, из-за ограниченности бюджета.

