Что известно о помощи от Словакии?

Страна также выделит 300 000 евро на строительство укрытий в школах прифронтовых регионов Украины на двусторонней основе, пишет 24 Канал со ссылкой на министра иностранных дел Андрея Сибигу в Х.

Читайте также Братислава и Киев налаживают отношения: Фицо сделал новые заявления и готовится посетить Украину

Он рассказал, что встретился 17 октября в Кошице со своим словацким коллегой Юраем Бланаром.

Андрей Сибига Министр иностранных дел Украины Мы обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки дня и пути углубления политического диалога. Я поблагодарил Словакию за поддержку суверенитета, территориальной целостности Украины и ее вступления в ЕС – вместе с Молдовой и без разъединения этих процессов

Сибига в частности сообщил, что проинформировал своего словацкого коллегу о недавних российских атаках на украинскую энергетическую инфраструктуру и гражданских.

Я благодарен за его своевременное заявление о том, что Словакия предоставит Украине новый пакет энергетического оборудования на сумму 500 000 евро. Словацкая сторона также выделит 300 000 евро на строительство укрытий в школах прифронтовых регионов Украины на двусторонней основе,

– сказал Андрей Сибига.

Согласно его словам, оборонное сотрудничество было еще одной ключевой темой, в частности:

использование механизма SAFE для усиления Украины; дальнейшее развитие инициативы PURL.

Министр также добавил, что словацкая сторона готова присоединиться к предоставлению гарантий безопасности для Украины в рамках новой системы безопасности в Европе.

Я отметил критическую необходимость усиления санкционного давления на Россию для достижения мира. Мы подробно обсудили 19-й пакет санкций, который должен быть принят в ближайшее время,

– рассказал Сибига.

Он написал, что подчеркнул важность полного использования замороженных российских активов для поддержки Украины.

Украина будет усиливать свое дипломатическое присутствие в Словакии. В частности планируется открытие Генерального консульства в Прешове до конца года, чтобы улучшить качество консульских услуг для украинской общины в восточной Словакии.

Обратите внимание! Украина заинтересована в развитии прагматического, взаимовыгодного и добрососедского сотрудничества между Украиной и Словакией.

Что еще известно об отношениях между Украиной и Словакией?

Словакия стремится вернуть транзит российского газа. Поэтому Братислава готова обсуждать с Киевом этот вопрос. Об этом сказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Друзьям нужно говорить вещи откровенно,

– заявил Фицо.

Он добавил, что является фактом, что Словакия готова предоставлять энергетическое снабжение в электричестве.

Важно! Роберт Фицо подчеркнул, что вопрос транзита российского газа через Украину необходимо определить при вступлении Украины в ЕС.

Что еще следует знать о ситуации?