Что известно о помощи от Словакии?
Страна также выделит 300 000 евро на строительство укрытий в школах прифронтовых регионов Украины на двусторонней основе, пишет 24 Канал со ссылкой на министра иностранных дел Андрея Сибигу в Х.
Читайте также Братислава и Киев налаживают отношения: Фицо сделал новые заявления и готовится посетить Украину
Он рассказал, что встретился 17 октября в Кошице со своим словацким коллегой Юраем Бланаром.
Мы обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки дня и пути углубления политического диалога. Я поблагодарил Словакию за поддержку суверенитета, территориальной целостности Украины и ее вступления в ЕС – вместе с Молдовой и без разъединения этих процессов
Сибига в частности сообщил, что проинформировал своего словацкого коллегу о недавних российских атаках на украинскую энергетическую инфраструктуру и гражданских.
Я благодарен за его своевременное заявление о том, что Словакия предоставит Украине новый пакет энергетического оборудования на сумму 500 000 евро. Словацкая сторона также выделит 300 000 евро на строительство укрытий в школах прифронтовых регионов Украины на двусторонней основе,
– сказал Андрей Сибига.
Согласно его словам, оборонное сотрудничество было еще одной ключевой темой, в частности:
- использование механизма SAFE для усиления Украины;
- дальнейшее развитие инициативы PURL.
Министр также добавил, что словацкая сторона готова присоединиться к предоставлению гарантий безопасности для Украины в рамках новой системы безопасности в Европе.
Я отметил критическую необходимость усиления санкционного давления на Россию для достижения мира. Мы подробно обсудили 19-й пакет санкций, который должен быть принят в ближайшее время,
– рассказал Сибига.
Он написал, что подчеркнул важность полного использования замороженных российских активов для поддержки Украины.
Украина будет усиливать свое дипломатическое присутствие в Словакии. В частности планируется открытие Генерального консульства в Прешове до конца года, чтобы улучшить качество консульских услуг для украинской общины в восточной Словакии.
Обратите внимание! Украина заинтересована в развитии прагматического, взаимовыгодного и добрососедского сотрудничества между Украиной и Словакией.
Что еще известно об отношениях между Украиной и Словакией?
Словакия стремится вернуть транзит российского газа. Поэтому Братислава готова обсуждать с Киевом этот вопрос. Об этом сказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Друзьям нужно говорить вещи откровенно,
– заявил Фицо.
Он добавил, что является фактом, что Словакия готова предоставлять энергетическое снабжение в электричестве.
Важно! Роберт Фицо подчеркнул, что вопрос транзита российского газа через Украину необходимо определить при вступлении Украины в ЕС.
Что еще следует знать о ситуации?
Ранее Владимир Зеленский уже анонсировал, что Украина вскоре предложит Словакии альтернативы относительно российских газа и нефти. Об этом была договоренность с премьер-министром страны Робертом Фицо.
В частности Болгария планирует прекратить транзит российского газа до конца 2027 года. А это может повлиять на поставки газа в Венгрию и Словакию.