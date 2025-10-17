Що відомо про допомогу від Словаччини?
Країна також виділить 300 000 євро на будівництво укриттів у школах прифронтових регіонів України на двосторонній основі, пише 24 Канал з посиланням на міністра закордонних справ Андрія Сибігу в Х.
Читайте також Братислава й Київ налагоджують стосунки: Фіцо зробив нові заяви та готується відвідати Україну
Він розповів, що зустрівся 17 жовтня у Кошице зі своїм словацьким колегою Юраєм Бланаром.
Ми обговорили ключові питання двостороннього порядку денного та шляхи поглиблення політичного діалогу. Я подякував Словаччині за підтримку суверенітету, територіальної цілісності України та її вступу до ЄС – разом із Молдовою і без роз’єднання цих процесів
Сибіга зокрема повідомив, що проінформував свого словацького колегу про нещодавні російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру та цивільних.
Я вдячний за його своєчасну заяву про те, що Словаччина надасть Україні новий пакет енергетичного обладнання на суму 500 000 євро. Словацька сторона також виділить 300 000 євро на будівництво укриттів у школах прифронтових регіонів України на двосторонній основі,
– сказав Андрій Сибіга.
Згідно з його слів, оборонна співпраця була ще однією ключовою темою, зокрема:
- використання механізму SAFE для посилення України;
- подальший розвиток ініціативи PURL.
Міністр також додав, що словацька сторона готова долучитися до надання гарантій безпеки для України в рамках нової системи безпеки в Європі.
Я наголосив на критичній необхідності посилення санкційного тиску на Росію для досягнення миру. Ми детально обговорили 19-й пакет санкцій, який має бути ухвалений найближчим часом,
– розказав Сибіга.
Він написав, що підкреслив важливість повного використання заморожених російських активів для підтримки України.
Україна посилюватиме свою дипломатичну присутність у Словаччині. Зокрема планується відкриття Генерального консульства в Пряшеві до кінця року, аби покращити якість консульських послуг для української громади у східній Словаччині.
Зверніть увагу! Україна зацікавлена у розвитку прагматичного, взаємовигідного та добросусідського співробітництва між Україною та Словаччиною.
Що ще відомо про відносини між Україною та Словаччиною?
Словаччина прагне повернути транзит російського газу. Тому Братислава готова обговорювати з Києвом це питання. Про це сказав прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.
Друзям потрібно говорити речі відверто,
– заявив Фіцо.
Він додав, що є фактом, що Словаччина готова надавати енергетичне постачання в електриці.
Важливо! Роберт Фіцо підкреслив, що питання транзиту російського газу через Україну необхідно визначити під час вступу України до ЄС.
Що ще слід знати про ситуацію?
Раніше Володимир Зеленський вже анонсував, що Україна незабаром запропонує Словаччині альтернативи щодо російських газу та нафти. Про це була домовленість з прем'єр-міністром країни Робертом Фіцо.
Зокрема Болгарія планує припинити транзит російського газу до кінця 2027 року. А це може вплинути на постачання газу до Угорщини та Словаччини.