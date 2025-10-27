Яку допомогу Україна отримала від Естонії?

Йдеться про виділення 150 тисяч євро, пише 24 Канал з посиланням на міністра закордонних справ Естонії Маргуса Тсахкна на пресконференції зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою під час візиту до Києва 27 жовтня.

Тсахкна повідомив, що раніше Естонія вже надала близько 700 тисяч євро на підтримку української енергетики. Цього разу Київ отримає 150 тисяч євро на підтримку енергетичної системи України та фонду енергетичної підтримки.

Вже стало холодно, а Росія здійснює жорстокі атаки на енергетичну інфраструктуру, тероризуючи цивільне населення,

– сказав естонський міністр.

Події прокоментував й міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Відповідний пост він написав у соцмережі Х.

Сибіга заявив, що українська та естонська сторони зокрема обговорили:

ситуацію на полі бою; терор Росії проти мирного населення та енергетичної інфраструктури; шляхи посилення стійкості України; нарощування тиску на Москву.

Наступного року Естонія головуватиме у форматі Північної та Балтійської вісімки – групи близьких союзників України. Ми покладаємо на це великі очікування й обговорили спільні пріоритети,

– зазначив Сибіга.

Згідно з його слів, також обговорили:

повне використання заморожених російських активів; притягнення до відповідальності за злочин агресії; вступ України до ЄС, відновлення; взаємовигідну співпрацю в межах механізму SAFE.

Андрій Сибіга подякував Естонії за виділення 10 мільйонів євро в межах ініціативи PURL.

Дякую Естонії за постійну підтримку у зміцненні енергетичної стійкості України, особливо напередодні зими. Естонія була з нами з перших днів повномасштабної війни Росії – і навіть раніше – демонструючи непохитну підтримку та принципове лідерство,

– заявив міністр.

Зауважте! Він додав, що глибоко цінує особисту активну роль міністра Цахкни у мобілізації міжнародного тиску на агресора та захисті спільних цінностей, які об’єднують наші народи.

Які ще країни виділили гроші на енергетичний сектор України?