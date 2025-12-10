Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Тарас Загородній, зауваживши, що Трампу не пробачить американське суспільство, яке вибрало його на пост президента. Крім того, це буде його особистою поразкою.

Чому Трампу не вигідно виходити з мирних переговорів?

За словами політтехнолога, навіть, якби Трамп захотів вийти з мирних переговорів, він цього зробити не може. Президент США вклав великий особистісний ресурс в це та обіцяв виборцям зупинити війну.

Від того, як будуть проходити переговори та чи виграє Україна, чи ні, залежать вибори до Конгресу. Саме питання України об'єднує республіканців та демократів у внутрішній політиці США. Самі ж виборці в Америці підтримують продовження курсу постачання допомоги для українського війська.

Якщо Трамп скаже, що він виходить з переговорів, це буде його особистою поразкою. Американці не дуже слідкують за зовнішньою політикою, але такого вони не пробачають,

– підкреслив Загородній.

Цікаво! Американці почали частіше критикувати Трампа за його коментарі щодо Криму та допомоги Україні. Голова організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук зауважив, що в американській пресі замість довгих регалій Трампа просто кажуть "ідіот".

Він додав, що якщо Вашингтон все ж вирішить не надавати Україні допомогу, зокрема розвідувальні дані, це буде просто маніпуляцією та підігруванням Росії. Однак наша країна вже проходила через це, тому українське командування вже могло підшукати інші країни, які б поділились даними.

