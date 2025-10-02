Відповідну заяву вона зробила перед початком саміту Європейської політичної спільноти в Копенгагені. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.
Коли мають початися переговори?
Європейська високопосадовиця наголосила, що Росія не зазнала успіху від втручання у парламентські вибори у Молдові, які відбулися нещодавно. За її словами, громадяни країни чітко обрали європейський шлях.
Нам також потрібно усвідомити, що треба бути готовими протистояти загрозам нестабільності демократичних результатів виборів,
– сказала вона.
На її думку, розширення ЄС вигідно як йому, так і державам-кандидатам. Роберта Мецола заявила, що це "не благодійність", і що це "зробить нас більш захищеними" та "дасть нам більше стратегічного контролю".
Що кажуть у Єврораді?
Глава Євроради Антоніу Кошта на пресконференції у середу, 1 жовтня, після саміту лідерів ЄС у Копенгагені заявив, що Євросоюз повинен виконати свої зобов’язання, прокладаючи шлях до вступу України в ЄС.
Тепер черга ЄС виконати свої зобов'язання. Адже розширення є процесом, що базується на заслугах. І розширення зробить Європу сильнішою,
– вважає він.
За його словами, Україна здійснює реформи, пов'язані з вступом до Європейського Союзу, і Єврокомісія визнає відповідний прогрес.
Вступ України в ЄС: останні новини
- Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос в інтерв'ю 24 Каналу ЄС має план дій для вирішення блокування вступу Будапештом, і веде діалог з Угорщиною, зокрема щодо питання захисту національних меншин.
- Раніше Україна та Єврокомісія завершили скринінг відповідності українського законодавства до права ЄС. Процес тривав рекордно короткий термін. Це стало ключовим кроком до переговорів про вступ до ЄС.
- Президент Євроради Антоніу Кошта заявляв раніше, що переговори про вступ України до Європейського Союзу повинні початися, попри блокування Угорщини. Він зазначив, що майбутнє України в ЄС безперечне.