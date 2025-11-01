Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Die Welt.
Почему в Берлине приостановили полеты в аэропорту?
Берлинский аэропорт BER был вынужден на некоторое время прекратить авиасообщение вечером 29 октября из-за появления беспилотника. В результате несколько рейсов из Стокгольма, Анталии, Хельсинки и Лондона были перенаправлены в другие аэропорты, что повлекло значительные задержки.
Полеты прекратили с 20:08 до 21:58. Затем службы безопасности отменили тревогу относительно дрона. Полиция начала поиски, привлекая вертолет, однако обнаружить дрон не удалось.
Журналисты напомнили, что в начале октября дроны неизвестного происхождения нарушили полеты во втором по величине аэропорту Германии в Мюнхене. Количество инцидентов, связанных с такими летательными аппаратами неизвестного происхождения, растет.
Что известно о появлении дронов в Европе?
В аэропорту Мюнхена дважды закрывали обе взлетно-посадочные полосы после новых сообщений о появлении дронов 3 октября. По меньшей мере два самолета, направлявшихся в Мюнхен, вынуждены были кружить на расстоянии от аэропорта.
Ранее инцидент с дронами в Мюнхенском аэропорту произошел 2 октября и вызвал отмену 17 рейсов, тогда задержались около 3000 пассажиров.
Кроме того, неизвестные беспилотники заметили над бельгийской военной базой в Эльзенборне. Дроны удалось обнаружить случайно, ведь именно в это время на базе тестировалась система их перехвата и идентификации.