Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Die Welt.

Смотрите также Европа показала зубы: как одно заявление Бельгии вызвало истерику в России

Почему в Берлине приостановили полеты в аэропорту?

Берлинский аэропорт BER был вынужден на некоторое время прекратить авиасообщение вечером 29 октября из-за появления беспилотника. В результате несколько рейсов из Стокгольма, Анталии, Хельсинки и Лондона были перенаправлены в другие аэропорты, что повлекло значительные задержки.

Полеты прекратили с 20:08 до 21:58. Затем службы безопасности отменили тревогу относительно дрона. Полиция начала поиски, привлекая вертолет, однако обнаружить дрон не удалось.

Журналисты напомнили, что в начале октября дроны неизвестного происхождения нарушили полеты во втором по величине аэропорту Германии в Мюнхене. Количество инцидентов, связанных с такими летательными аппаратами неизвестного происхождения, растет.

Что известно о появлении дронов в Европе?