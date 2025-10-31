Политолог Игорь Рейтерович объяснил в эфире 24 Канала, что пример Украины и решительные заявления мировых лидеров заставляют Европу просыпаться и показывают Путину, что агрессия больше не останется без ответа.

Что изменило отношение Европы к провокациям России?

Трамп своей риторикой заметно повлиял на атмосферу в Европе. Эстонские представители напомнили, что в уставе НАТО четко определен порядок реагирования на нарушение безопасности, поэтому допуск 12-минутного полета над их территорией признали абсолютно недопустимым.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен, в свою очередь, заявил, что в случае удара по Брюсселю Москва будет "стерта в порошок".

После этого заявления в России началась истерическая реакция – вызвали бельгийского посла, начали обвинять НАТО в "военщине". Такая реакция лишь подтверждает, что это – ответ с позиции силы, на которую Москва болезненно реагирует,

– пояснил Рейтерович.

Политолог подчеркнул, что если бы европейцы решительнее реагировали на провокации России еще с 2014 года, нынешних проблем было бы меньше. Путин почувствовал вседозволенность после войны в Грузии 2008 года и с тех пор действует, опираясь на представление о слабости Запада, что позволяет ему усиливать агрессию.

"Европейцы уже постепенно чувствуют давление, ведь Трамп может заявлять все что угодно, но он за океаном, а они здесь. Россияне когда-то шутили, что через три дня их танки будут у Ла-Манша и они войдут в НАТО "по самые Нидерланды", и хотя они продвигали через КВН, на самом деле готовились к таким сценариям", – подчеркнул эксперт.

Готова ли Европа ответить на агрессию России реальными действиями?

Россияне считали, что после 1945 года Запад ослаб и расслабился настолько, что с ним можно делать что угодно.

Однако они забыли, что в войне победили войска союзников, которые включали США, Францию, Британию и другие страны, и тогда воевал Советский Союз, а не Россия.

Европейцы постепенно просыпаются и понимают, что провокации России – это лишь тестирование. Если оно удастся, реальные последствия могут быть серьезными, как в сценариях компьютерных игр вроде Call of Duty, где показано потенциальное вторжение россиян в Европу в начале 2000 годов,

– пояснил эксперт.

Путин считает, что НАТО не решится применить ядерное оружие против России, поэтому пытается реализовать фантастические сценарии на практике.

В то же время Европа становится более решительной, наблюдая пример мужества Украины и понимая, что Путин способен развязать глобальную войну.

"После последних заявлений министра обороны Бельгии было бы уместно, чтобы НАТО провело учения с ядерным оружием и показательно разместило истребители и бомбардировщики у границы с Россией, напоминая, что ядерный потенциал Альянса существует и находится в значительно лучшем состоянии, чем у России", – подытожил Рейтерович.

