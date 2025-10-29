В ночь на 29 октября произошел уже третий инцидент с появлением неизвестных беспилотников над военными базами Бельгии. Об этом сообщил министр обороны страны Тео Франкен, пишет 24 Канал.

Смотрите также Уже второй раз за последние недели: над Испанией летал подозрительный дрон

Что известно о неизвестных БпЛА в небе Бельгии?

Тео Франкен рассказывает, что неизвестные дроны снова летали над важной военной базой страны Марш-ан-Фаменн, что на юге Бельгии.

По его словам, это уже не первый подобный инцидент именно на этой базе – в прошлую субботу там заметили 4-5 беспилотников, которые действовали слаженно и профессионально.

"Это была работа не любителей, а опытных пилотов дронов", – считает министр.

События в Марш-ан-Фамен стали уже третьим случаем за короткий период, когда над военными объектами Бельгии замечают неизвестные летательные аппараты. Первый подобный инцидент произошел в начале октября над военной базой Эльзенборн, недалеко от границы с Германией. Тогда зафиксировали около 15 дронов.

Стоит отметить, что, вероятно, внимание на Марш-ан-Фамен было сосредоточено из-за расположения критически важной инфраструктуры.

Наша главная казарма Сухопутных сил расположена там. Там критически важная инфраструктура. Над ней летали четыре или пять дронов,

– рассказал Франкен.

Сейчас происхождение беспилотников остается неизвестным, однако бельгийские спецслужбы уже начали расследование. По словам министра обороны, это были "люди с плохими намерениями", поэтому, даже несмотря на отсутствие доказательств, он не исключает причастность России к этим случаям.

Где еще зафиксировали движение неизвестных БпЛА?