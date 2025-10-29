У ніч на 29 жовтня стався вже третій інцидент із появою невідомих безпілотників над військовими базами Бельгії. Про це повідомив міністр оборони країни Тео Франкен, пише 24 Канал.

Що відомо про невідомі БпЛА у небі Бельгії?

Тео Франкен розповідає, що невідомі дрони знову літали над важливою військовою базою країни Марш-ан-Фаменн, що на півдні Бельгії.

За його словами, це вже не перший подібний інцидент саме на цій базі – минулої суботи там помітили 4-5 безпілотників, які діяли злагоджено та професійно.

"Це була робота не аматорів, а досвідчених пілотів дронів", – вважає міністр.

Події в Марш-ан-Фамен стали вже третім випадком за короткий період, коли над військовими об’єктами Бельгії помічають невідомі літальні апарати. Перший подібний інцидент стався на початку жовтня над військовою базою Ельзенборн, неподалік кордону із Німеччиною. Тоді зафіксували близько 15 дронів.

Варто зазначити, що, ймовірно, увага на Марш-ан-Фамен була зосереджена через розташування критично важливої інфраструктури.

Наша головна казарма Сухопутних сил розташована там. Там критично важлива інфраструктура. Над нею літали чотири чи п'ять дронів,

– розповів Франкен.

Наразі походження безпілотників залишається невідомим, однак бельгійські спецслужби вже розпочали розслідування. За словами міністра оборони, це були "люди з поганими намірами", тож, навіть попри відсутність доказів, він не виключає причетність Росії до цих випадків.

Де ще зафіксували рух невідомих БпЛА?