Таку інформацію повідомила речниця Генштабу Зденка Собарна Кошванцова. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на IDNES. Зазначимо, що кількість подібних випадків у Європі значно зросла за останні тижні.

Що відомо про такі інциденти?

За даними видання, речниця розповіла про факт фіксації випадків перебування невідомих БпЛА біля важливих об'єктів. Утім, перелік відповідних місць вона не вказала з міркувань безпеки, назвавши це засекреченою інформацією.

Також вона не сказала, коли саме це сталося. Але, за її словами, чеська армія регулярно обмінюється інформацією про загрози з партнерами по НАТО, але деталі відповідних розмов Кошванцова також не захотіла розкривати.

Крім вищезгаданого, вона наголосила, що чеська армія готова виявляти, розпізнавати та знешкоджувати їх як збиттям, так і шляхом радіочастотного впливу. Наразі усе залежить насамперед від обставин та балансу ризиків.

До слова, на початку жовтня анонім погрожував нальотом дронів на аеропорт Праги. За всіма об'єктами в повітрі стежили снайпери, також розглядали залучення поліцейського гелікоптера. Утім, нальоту так і не сталося.

Де ще були подібні випадки?