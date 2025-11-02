Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ERR.
Что за бомбу обнаружили в Эстонии?
В спасательную службу обратился человек, который во время прогулки по лесу наткнулся на подозрительный большой предмет, "похожий на бомбу". Специалисты прибыли на место и подтвердили, что это авиабомба весом 250 килограммов.
Спасатели сообщили, что в воскресенье, 2 ноября, неподалеку от села Аувере саперы уже начали подготовку к контролируемому уничтожению боеприпаса.
Жителей окрестных сел предупредили о возможных взрывах, пока будут продолжаться работы.
Отметим, что село Аувере расположено у границы с Россией.
Неизвестные дроны залетели в Европу
В Бельгии недавно заметили полет неизвестных беспилотников над авиабазой Кляйне-Брогель. Мэр города Пер заявил, что запуск дронов могут связывать с попыткой шпионажа или попытки посеять панику.
29 октября работу аэропорта Берлин-Бранденбург приостановили из-за появления дрона. Для поиска аппарата подняли вертолет, а часть рейсов пришлось перенаправить.
19 октября в аэропорту Пальмы-де-Майорки остановили полеты из-за сообщения о беспилотниках. По меньшей мере шесть экипажей заметили дроны над аэродромом.