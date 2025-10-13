Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

До яких дій вдається Росія?

Ввечері 10 жовтня естонська влада тимчасово закрила ділянку дороги, що проходить через російську територію поблизу кордону між Росією та Естонією. Це сталося після того, як прикордонники країни помітили невелику групу російських військових без розпізнавальних знаків.

За словами голови Південної префектури Естонської поліції та прикордонної служби Мееліса Саарепуу, форма цих військових свідчила, що вони не були російськими прикордонниками.

Тим часом російська сторона, відповідаючи на запит естонських колег, заявила, що діяльність російських військових у цьому районі нібито є "рутинною".

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна заявив 12 жовтня, що російські війська діють "дещо більш наполегливо та помітно, ніж раніше". Однак повідомлення про зростання напруженості на кордоні, за його словами, є перебільшеними.

Цахкна додав, що естонська влада планує повністю відмовитися від використання цієї дороги в майбутньому, адже вже існують або будуються альтернативні маршрути, які обходять російську територію.

Варто зазначити, що повідомлення про діяльність невеликої групи російських військових поблизу естонського кордону з'явилися після порушення російською військовою авіацією повітряного простору Естонії 7 і 19 вересня.

Інститут вивчення війни (ISW) зазначає, що Росія останнім часом активізувала як приховані, так і відкриті атаки проти Європи та вступила у так звану "нульову фазу" – етап інформаційно-психологічної підготовки до можливої майбутньої війни з НАТО,

– йдеться у звіті.

Цей інцидент став першим випадком, коли ISW зафіксував появу так званих "зелених чоловічків" (російських військових у формі без розпізнавальних знаків)поблизу держави-члена НАТО в межах кампанії "нульової фази".

Росія порушувала повітряний простір Естонії: що відомо?