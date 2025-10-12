Також окупанти намагаються відновити довоєнні запаси танків. Це є тривожним сигналом про агресивні плани Кремля щодо НАТО, передає 24 Канал із посиланням на Інститут вивчення війни.

Дивіться також Вночі потужні вибухи лунали на Смоленщині та Брянщині: під удар могла потрапити електростанція

Які є докази підготовки Росії до війни з Альянсом?

Днями OSINT-аналітики з Frontelligence Insight оприлюднили внутрішні документи головного російського виробника танків – "Уралвагонзаводу" (УВЗ).

У них йдеться про те, що завод має намір збільшити виробництво Т-90 на 80% до 2028 року (у порівнянні з рівнем 2024 року) і розпочати випуск нової модифікації Т-90М2, також відомої під назвою "Ривок-1".

Документи показують, що УВЗ планує різке нарощування виробництва танків із 2027 року. Плановий випуск на 2026 рік становитиме 10 танків Т-90М2, а максимальне виробництво у 2028 році – 428 танків Т-90М і Т-90М2. Загалом УВЗ хоче виготовити 1 118 нових і модернізованих Т-90М та Т-90М2 у період з 2027 по 2029 рік.

Раніше українські чиновники оцінювали, що УВЗ здатен виробляти лише 60 – 70 танків Т-90 на рік за ідеальних умов, а наразі завод випускає 3 – 6 таких танків на місяць. Російський військовий блогер цього літа заявляв, що з 24 лютого 2022 року УВЗ виготовив від 540 до 630 танків Т-90М (у середньому 13 – 15 танків на місяць).

Аналітики ISW вказують, що оборонна промисловість Росії буде змушена збільшити виробничі потужності, інтегрувавши автоматизацію та високоточні верстати, щоб досягти запланованого зростання випуску Т-90. Відомо, що у березні 2025 року УВЗ запустив програму підготовки операторів верстатів із числовим програмним керуванням (ЧПК), ймовірно, з метою розширення виробничих можливостей.

Коли саме Кремль готує агресію проти НАТО?

Росія прагне до переозброєння і створює умови для довгострокової військової загрози НАТО, яка виходить далеко за межі нинішньої війни в Україні.

Так, цілі УВЗ – модернізувати бронетанковий парк Росії понад 2000 танками Т-90М, Т-90М2 і Т-72Б3М у 2026–2036 роках, разом із технікою, виробленою у 2024–2025 роках, — достатні для повного відновлення танкового парку Росії для ще однієї великомасштабної війни.

Дані з відкритих джерел свідчать, що втрати російських танків зменшилися протягом 2025 року, а високопоставлений фінський військовий 27 квітня заявив, що Росія майже не відправляє нові танки на фронт в Україні, а накопичує їх для "подальшого використання".

Заплановане збільшення виробництва вказує на те, що Росія готується до можливих військових операцій проти Європи після завершення війни в Україні.

Останні відкриті дані також свідчать, що Росія збільшує обсяги ремонту та відновлення танків Т-72, можливо, для використання їх на полі бою в Україні найближчим часом або для відновлення резервів, аби погрожувати НАТО у середньостроковій перспективі.

Зверніть увагу! Наразі в резерві Росії залишилося приблизно 141 Т-54/55, 885 Т-62, 611 Т-64, 492 Т-72А, 287 Т-72Б, 44 Т-80Б, 82 Т-80У та жодного Т-90.

Що відомо про загрозу для НАТО з боку Росії?