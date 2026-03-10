Об этом 24 Каналу рассказала политолог-американист Александра Филипенко, отметив, что история может повториться, ведь так было год назад. Трамп в любой момент может объявить о победе.

В 2025 году США нанесли удары по ряду иранских ядерных объектов. Политолог-американистка отметила, что тогда американцы не воспринимали вероятный конфликт с Ираном, но впоследствии показатели поддержки превысили 50%. Именно на это сейчас и ссылается президент США, который ожидает положительную реакцию со стороны народа после завершения противостояния.

В то же время во время войны на Ближнем Востоке уже есть жертвы среди американцев – известно о гибели 4 военных во время атаки беспилотников в Кувейте.

Поэтому я не уверена, что поддержка вырастет с 30% до 60%. Однако если через месяц Трамп выйдет и объявит о победе, то американцы действительно с ним согласятся,

– подчеркнула она.

Если год назад намерения США были понятны – уничтожение ядерных целей, то сейчас Трамп по-другому объясняет важность конфликта. По его словам, Иран производит межконтинентальные баллистические ракеты, которые могут долететь до США и напрямую угрожают американцам. Поэтому, несмотря на то, что верхушка власти Ирана осталась, Трамп может объявить победой "устранение производства" ракет.

Интересно! В то же время председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк отметил, что внутри США началась оппозиционная деятельность и неприятие противостояния с Ираном. Даже республиканцы в Конгрессе не понимают цель Трампа.

Что говорят в США о войне в Иране?