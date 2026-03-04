Министерство обороны США официально подтвердило гибель четырех американских военнослужащих во время операции "Эпическая ярость" против Ирана. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

Что известно о погибших?

По данным ведомства, военные погибли 1 марта в результате атаки беспилотника по логистическому объекту в порту порт Шуайба в Кувейте. В Пентагоне отметили, что потери стали следствием непосредственного вражеского действия. Погибшие проходили службу в 103-м командовании обеспечения армейского резерва со штабом в Де-Мойне, штат Айова.

Среди них:

капитан Коди А. Хорк, 35 лет, Уинтер-Хейвен (Флорида);

сержант 1-го класса Ноа Л. Титдженс, 42 года, Белвью (Небраска);

сержант 1-го класса Николь М. Амор, 39 лет, Вайт-Беар-Лейк (Миннесота);

сержант Деклан Дж. Коуди, 20 лет, Западный Де-Мойн (Айова).

Погибшие в результате операции США в Иране / Резерв армии США

В ведомстве выразили соболезнования семьям и близким погибших.

Этот случай стал первым подтвержденным эпизодом гибели американских военных в рамках масштабной операции "Эпическая ярость", которая охватывает ряд региональных целей и, по заявлениям Вашингтона, продолжается.

В то же время президент США Дональд Трамп предупредил, что возможны новые жертвы среди американских военных, отметив рост напряженности в регионе.

Что известно об операции США в Иране?