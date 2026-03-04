Министерство обороны США официально подтвердило гибель четырех американских военнослужащих во время операции "Эпическая ярость" против Ирана. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.
Что известно о погибших?
По данным ведомства, военные погибли 1 марта в результате атаки беспилотника по логистическому объекту в порту порт Шуайба в Кувейте. В Пентагоне отметили, что потери стали следствием непосредственного вражеского действия. Погибшие проходили службу в 103-м командовании обеспечения армейского резерва со штабом в Де-Мойне, штат Айова.
Среди них:
- капитан Коди А. Хорк, 35 лет, Уинтер-Хейвен (Флорида);
- сержант 1-го класса Ноа Л. Титдженс, 42 года, Белвью (Небраска);
- сержант 1-го класса Николь М. Амор, 39 лет, Вайт-Беар-Лейк (Миннесота);
- сержант Деклан Дж. Коуди, 20 лет, Западный Де-Мойн (Айова).
Погибшие в результате операции США в Иране / Резерв армии США
В ведомстве выразили соболезнования семьям и близким погибших.
Этот случай стал первым подтвержденным эпизодом гибели американских военных в рамках масштабной операции "Эпическая ярость", которая охватывает ряд региональных целей и, по заявлениям Вашингтона, продолжается.
В то же время президент США Дональд Трамп предупредил, что возможны новые жертвы среди американских военных, отметив рост напряженности в регионе.
Что известно об операции США в Иране?
США и Израиль провели масштабную операцию по ликвидации иранских лидеров, сбросив 30 авиабомб на резиденцию верховного лидера Ирана Али Хаменеи, пишет WSJ. Операция была подкреплена кибератаками и развертыванием большой военной группировки США на Ближнем Востоке, содержащей два авианосца и десятки эсминцев.
Трамп заявил, что операция США в Иране может продлиться около четырех недель. Он отметил, что кампания планировалась как четырехнедельный процесс, хотя это может занять меньше времени.
Военная операция США привела к уничтожению иранских кораблей. США заявили, что свобода судоходства в международных водах будет защищаться от любых угроз.