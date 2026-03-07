Во-первых, говорится о законодательных аспектах, во-вторых, лидер США может потерять слишком много, если и в дальнейшем будет сосредоточен на противостоянии. Специально для 24 Канала эксперты проанализировали, как еще долго может продолжаться конфликт и почему Трампу важно завершить его как можно скорее.

Почему Трамп спешит объявить победу?

Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, что в Иране всегда царило двоевластие – были религиозная и светская власти. Согласно конституции страны, аятолла Али Хаменеи, который погиб, был важнее президента Масуда Пезешкиана.

Тем временем Трамп выразил желание влиять на определение следующего руководителя Ирана. Однако здесь говорится не о политическом назначении, а как раз о духовном. Президент США не осознает, что он не может на это влиять, ведь в Иране есть религиозный авторитет.

Когда светская власть хочет влиять на духовную, которая очень хорошо закрепилась, это всегда плохо заканчивается.

В то же время как раз вот это двоевластие дает Трампу шанс на быструю победу. Он может сказать, что победил и со всеми обо всем договорился. Различные ветви власти могут противоречить друг другу, и никто не будет знать точно,

– объяснил Шейтельман.

Политтехнолог отметил, что Трамп хочет завершить войну как можно скорее. Например, в марте. То есть до встречи с Си Цзиньпином, которая может состояться 1 апреля.

Заметьте! Трамп сообщил, что США не согласятся на любую мирную сделку с Ираном. Президент заявил, что планирует избрать "великого и приемлемого лидера", а затем США вместе с союзниками и партнерами будут работать над тем, чтобы вывести Иран из кризиса.

Важно и то, что затягивание противостояния может стоить президенту США репутации. Пока его политику в отношении Ирана поддерживает 41% американцев. Однако со временем этот процент будет только уменьшаться.

Трампу нужно быстро завершить конфликт: смотрите видео

Когда Трамп может завершить войну с Ираном на фоне возмущения в США?

По словам главы общественной организации "Украина в НАТО" Юрия Романюка, война США против Ирана выгодна Украине, ведь она ослабляет союзника России – Тегеран, который долгое время поставляет стране-агрессору "Шахеды", комплектующие и военную технику.

Тем временем внутри США началась оппозиционная деятельность и неприятие этого противостояния. Даже республиканцы в Конгрессе не понимают действий президента.

Важно! Политолог-американистка Александра Филипенко обратила внимание на то, что в Пентагоне растеряны, ведь Трамп, вероятно, изначально не имел конкретного плана. Никто не ожидал, что к дипломатам США на Ближнем Востоке будут врываться неизвестные люди. Если конфликт затянется, могут вспыхнуть протесты на фоне поднятия цен на топливо. Кроме того, в США боятся вероятности, что Трамп действительно захочет провести наземные операции.

Трамп не может долго продолжать войну. Считаю, что это не будет больше четырех недель. Без согласия Конгресса он не имеет права объявлять и вести войны, только в течение месяца использовать отдельный военный контингент,

– подчеркнул Романюк.

Он добавил, что Израиль просил у Трампа примерно восемь месяцев, чтобы достичь желаемых результатов. Однако президент США не имеет столько времени. Кроме того, скоро Трамп сосредоточится на праздновании Дня Независимости страны и подготовке к избирательной кампании.

Напомним, что госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что операция против Ирана продлится еще несколько недель.

Трамп может воевать еще месяц: смотрите видео

Три сценария развития конфликта на Ближнем Востоке

Политолог Вадим Денисенко отметил, что сейчас есть три варианта развития событий на Ближнем Востоке:

первый – США и Израиль будут продолжать бомбить Иран, и в течение месяца в этой стране произойдут определенные процессы, при которых Соединенные Штаты выйдут на условный венесуэльский вариант;

второй – из-за обстрелов в Иране произойдет деконструкция экономики, уничтожение ВПК, ядерного потенциала, после чего США могут объявить, что достигли победы;

третий – после месяца обстрелов может начаться наземная операция в Иране, вследствие чего США добьются изменения политического режима в Тегеране с определенными последствиями (гражданская война, автономизация регионов).

Ситуация может развиваться между вторым и третьим вариантами. Первый я считаю малореалистичным. Поэтому, когда есть разговоры о том, что война продлится до сентября или еще 25 лет, – это все догадки,

– предположил Денисенко.

Он добавил, что в течение одной – двух недель станет понятно, насколько эффективно или нет будут происходить бомбардировки Ирана, учитывая подавление возможностей ПВО и запуска баллистических ракет оттуда.

О развитии событий на Ближнем Востоке: смотрите видео

На какой отчаянный шаг могут пойти в Белом доме?

В то же время Денисенко отметил, что Иран опасается третьего сценария и не хочет допустить развития наземной операции со стороны американцев.

"Если США решатся на наземную операцию, то нынешнее руководство Ирана может потерять всё", – сказал эксперт.

Интересно! В СМИ сообщили, что Трамп во время частных разговоров с советниками и представителями Республиканской партии вне Белого дома обсуждал возможность размещения американских наземных войск в Иране. Однако никаких окончательных решений или распоряжений о введении войск он не принимал.

Именно поэтому Иран планирует привлечь максимальное количество стран, создать проблему для максимального количества стран в мире для давления этих стран на США с целью не допустить наземной операции.

Противостояние на Ближнем Востоке: последние новости