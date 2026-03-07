Видео появилось на официальной странице Белого дома в X.

Как Белый дом пошутил над Ираном в стиле GTA?

Белый дом напомнил цель операции "Эпическая ярость" ("Epic Fury") против Ирана:

Уничтожить иранский ракетный арсенал;

Уничтожить иранский военно-морской флот;

Убедиться, что Иран никогда не получит ядерное оружие.

К сообщению прикрепили нарезку ударов по Ирану, где каждое следующее видео начинается с мема из игры Grand Theft Auto: San Andreas, где главный герой Карл "Си-Джей" Джонсон произносит фразу "Here we go again" ("Ну вот, снова").

После каждого успешного удара на видео накладывают эффект из GTA V с надписью "Wasted", который появляется в момент смерти главного героя. В то же время все видео сопровождается главным треком из вышеупомянутой GTA: San Andreas.

Белый дом опубликовал видео ударов по Ирану с мемами из GTA: смотрите видео

Белый дом не впервые заигрывает с геймерской темой