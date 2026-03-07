Видео появилось на официальной странице Белого дома в X.
Как Белый дом пошутил над Ираном в стиле GTA?
Белый дом напомнил цель операции "Эпическая ярость" ("Epic Fury") против Ирана:
- Уничтожить иранский ракетный арсенал;
- Уничтожить иранский военно-морской флот;
- Убедиться, что Иран никогда не получит ядерное оружие.
К сообщению прикрепили нарезку ударов по Ирану, где каждое следующее видео начинается с мема из игры Grand Theft Auto: San Andreas, где главный герой Карл "Си-Джей" Джонсон произносит фразу "Here we go again" ("Ну вот, снова").
После каждого успешного удара на видео накладывают эффект из GTA V с надписью "Wasted", который появляется в момент смерти главного героя. В то же время все видео сопровождается главным треком из вышеупомянутой GTA: San Andreas.
Белый дом опубликовал видео ударов по Ирану с мемами из GTA: смотрите видео
Белый дом не впервые заигрывает с геймерской темой
4 марта Белый дом опубликовал нарезку ударов по военным объектам Ирана, которая начинается моментом из игры Call of Duty.
На видео персонаж игры вводит на планшете координаты для авиаудара, после чего демонстрируются уже реальные удары по объектам Ирана.
Видео было подписано названием песни Courtesy of the Red, White and Blue. Она была ответом на теракты 11 сентября, где авто песни Тоби Кит призывает "дать пинка под зад" обидчикам США.