Соответствующее видео было опубликовано на официальной странице Белого дома в соцсети X.

Как Белый дом соединил видео из Call of Duty с ударами по Ирану?

На аккаунте Белого дома в X появилось видео, которое начинается со вставки из игры Call of Duty, где персонаж вводит координаты для нанесения авиаударов. После этого в видео уже реальные кадры ударов по военным объектам Ирана.

Видео подписано названием песни Courtesy of the Red, White and Blue.

Справка: песню Courtesy of the Red, White and Blue в 2011 году написал американский кантри-музыкант Тоби Кит. Это в частности своеобразный ответ на теракты 11 сентября. В песне призывается "дать пинка под зад" обидчикам США.

"Гибридное представление результатов поражений в "игровой" форме, так же как и система поощрений Е-баллами, которую Украина давно применяет, достаточно органично воспринимается молодым поколением", – отметили в InformNapalm.

Белый дом обнародовал цели военной операции против Ирана