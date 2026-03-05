Об этом Каролайн Ливитт заявила на брифинге.
Смотрите также Белый дом обнародовал цели военной операции против Ирана
Как в Белом доме набросились на Байдена за помощь Украине?
В Белом доме заявили, что экс-президент США Джо Байден был "глупым", поскольку предоставил Украине слишком много оружия.
К сожалению, у нас был очень глупый и некомпетентный лидер в Белом доме в течение 4 лет, который бесплатно раздал много нашего лучшего оружия другой очень далекой стране под названием Украина,
– пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт.
За 10 секунд до этой цитаты Ливитт говорила, что оружия у США более, чем достаточно, что бы разобраться с Ираном.
"Сонный Джо Байден потратил все свое время и деньги нашей страны, отдавая все Зеленскому из Украины – на сотни миллиардов долларов – и, хотя он отдал так много сверхвысококачественного оружия, он не позаботился его заменить. К счастью, я восстановил армию во время своего первого срока и продолжаю это делать",
– писал ранее Трамп.
На Украину из-за военной помощи Байдена набросился и сам Трамп
Дональд Трамп заявил, что администрация Джо Байдена бессмысленно передала значительные объемы американского вооружения Украине.
Он отметил, что нынешнюю помощь Украине оплачивает Европейский Союз.
По его словам, США имеют практически неограниченные запасы боеприпасов "среднего и средне-высокого уровня", которые хранятся на складах в разных странах мира